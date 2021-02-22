الاتحاد الأوروبي: مستعدون لإقرار عقوبات ضد جيش بورما بسبب الانقلاب

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 22 فبراير 2021, 01:10 مساء
مدرعة تابعة للجيش البورمي في أحد شوارع البلاد. (الإنترنت)

أعلن وزراء خارجية الدول الأعضاء السبع والعشرين في الاتحاد الأوروبي الذين يعقدون إجتماعًا في بروكسل، اليوم الأحد، أن الاتحاد مستعد لإقرار عقوبات ضد العسكريين المسؤولين عن الانقلاب في بورما، ودعوا إلى خفض تصعيد الأزمة السياسية في هذا البلد.

وأضاف الوزراء في بيان نقلته وكالة «فرانس برس»: «مجلس (وزراء الخارجية) يؤكد أن الاتحاد الأوروبي مستعدّ لإقرار تدابير مقيّدة تستهدف المسؤولين بشكل مباشر عن الانقلاب العسكري ومصالحهم الاقتصادية».

وطالبوا بـ«خفض تصعيد الأزمة الحالية من خلال الإنهاء الفوري لحال الطوارئ»، وإعادة الحكومة المدنية إلى الحكم والإفراج عن السجناء من بينهم الزعيمة أونغ سان سو تشي.

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