أمين الأمم المتحدة يطالب بالوقف الفوري للقمع في بورما

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، اليوم الاثنين الجيش البورمي الذي أطاح الحكومة المدنية برئاسة أونغ سان سو تشي، إلى «وقف القمع فورا»، في وقت يناقش الأوروبيون احتمال فرض عقوبات على المجموعة العسكرية في بورما.



وقال غوتيريس في مقطع فيديو مسجّل مسبقاً وعُرض في افتتاح الدورة السادسة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، «اليوم، أدعو الجيش البورمي إلى وقف القمع فورا، تحرير السجناء، ووضع حدّ للعنف، واحترام حقوق الإنسان وإرادة الشعب التي عبّر عنها في الانتخابات الأخيرة»، حسبما نقلت عنه وكالة «فرانس برس».