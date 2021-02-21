بريطانيا تسرع طرح اللقاحات وتتأهب لتخفيف الإغلاق

طبيبة تعطي لقاح أسترازينيكا/أكسفورد لمريض في مركز تطعيم في كنيسة شيفلد في شمال إنجلترا. (أ ف ب)

تعهدت حكومة المملكة المتحدة، الأحد، بتقديم جرعة لقاح أولى ضد فيروس كورونا لكل شخص بالغ بحلول نهاية يوليو، فيما تستعد لإعلان تخفيف تدريجي للإغلاق الثالث في إنجلترا.

وقال رئيس الوزراء بوريس جونسون، الذي سيحدد مراجعة الإغلاق في البرلمان الإثنين، إن حملة التطعيم الأسرع تستهدف تقديم جرعة أولى لكل من تزيد أعمارهم عن 50 عامًا بحلول منتصف أبريل، وفق «فرانس برس».

كانت الأهداف السابقة للحملة وهي الأولى على مستوى العالم، هي تلقيح من تزيد أعمارهم عن 50 عامًا بحلول مايو، وجميع البالغين بحلول سبتمبر.

حقنة لكل شخص

وقال جونسون «سنهدف الآن إلى تقديم حقنة لكل شخص بالغ بحلول نهاية شهر يوليو، لمساعدتنا على حماية الفئات الأكثر ضعفًا في وقت أقرب واتخاذ مزيد الخطوات لتخفيف بعض القيود»، بينما شدد على أن الخروج سيكون «حذرًا» و«على مراحل».

كانت بريطانيا، إحدى أكثر الدول تضررًا في العالم من جائحة كوفيد-19 مع أكثر من 120 ألف حالة وفاة، وكذلك أول دولة تبدأ حملة تطعيم واسعة النطاق في ديسمبر.

17 مليون شخص تلقوا جرعة أولى

تلقى أكثر من 17 مليون شخص حتى الآن جرعة أولى على الأقل، أي ثلث سكان المملكة المتحدة. لكن مع ارتفاع معدلات الإصابة ودخول المستشفيات بعد تخفيف القيود خلال عيد الميلاد، فرضت الحكومة إغلاقًا ثالثًا في بداية شهر يناير، وأغلقت المدارس والشركات غير الأساسية وأماكن الضيافة في جميع أنحاء إنجلترا.

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وراهنًا تنخفض أعداد الحالات مرة أخرى وتشير الأدلة المبكرة إلى أن اللقاحات تساعد في تقليل المرض الشديد بالفيروس، فيما يتزايد الضغط السياسي على الحكومة للعودة إلى الحياة الطبيعية.

والأحد، التقى جونسون كبار الوزراء لوضع اللمسات الأخيرة على بيانه في مجلس العموم، الذي من المتوقع أن يوافق على إعادة فتح المدارس الإنجليزية في 8 مارس، رغم أن نقابات التدريس تقول إن السماح لجميع الطلاب بالعودة في اليوم نفسه أمر «متهور».

آخر إغلاق

ومن المتوقع أن يعلن جونسون تخفيفًا تدريجيًّا على نطاق أوسع بعد 8 مارس، بما في ذلك الأنشطة التي تعقد في باحات مفتوحة. لكن إعادة فتح متاجر التجزئة والحانات وحضور الأحداث الرياضية بشكل كامل، ستتأخر حتى وقت لاحق.

من جهته، قال كير ستارمر، زعيم حزب العمال المعارض، إنه لا يتفق مع معارضة نقابات التدريس، لكنه حض الحكومة على زيادة ساعات العمل الإضافية حتى يتمكن الأطفال من اللحاق بالامتحانات الصيفية.

وأضاف لسكاي نيوز: «نريد جميعًا أن يكون هذا هو الإغلاق الأخير لذا يتعين علينا الخروج منه بطريقة محسوبة مع التأكد من أننا لن نعود إلى حيث بدأنا خلال أسابيع أو أشهر». وسمحت حكومتا اسكتلندا وويلز اللتان تديران سياستهما الصحية الخاصة، بعودة بعض التلاميذ الصغار إلى المدارس هذا الأسبوع.

وفي أيرلندا الشمالية، تستأنف الإدارة فصول الصغار في 8 مارس، لكنها مددت الإغلاق الشامل حتى 1 نأبريل.

خطر عودة التفشي

وأكد جون إدموندز، عالم الأوبئة والمستشار الحكومي من كلية لندن للصحة وطب المناطق الحارة لبي بي سي أن «الغالبية العظمى منا ما زالت غير محصنة». وتابع أن «التخفيف بسرعة كبيرة سيزيد الضغط، وستزيد الحالات مرة أخرى. لم نصل إلى هذه (المرحلة) بعد». كما دعا إدموندز إلى تسريع تجارب اللقاحات على الأطفال، مشددًا على «وجود خطر كبير من عودة ظهور المرض» إلى أن يُعطى اللقاح لجميع السكان، وليس للبالغين فقط.

وتراقب الحكومة والمستشارون الخبراء بعناية ظهور نسخ متحورة جديدة لفيروس كورونا، مثل تلك التي تم اكتشافها لأول مرة في البرازيل وجنوب إفريقيا، وقد تكون أكثر مقاومة للقاحات. قالت وزارة الصحة الأحد إنها تجري اختبارات جماعية في منطقة إسيكس شرق لندن، بعد تأكيد حالة واحدة من النسخة الجنوب إفريقية هناك.

والنسخة السائدة في المملكة المتحدة هي النسخة التي ظهرت في مقاطعة كنت جنوب شرق البلاد في سبتمبر الماضي، ثم انتشرت بسرعة بعد أن تضاءلت الموجة الأولى من كوفيد.