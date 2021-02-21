ولاية صومالية ترفض اشتراك الرئيس السابق في محادثات انتخاب رئيس جديد

الرئيس الصومالي محمد عبدالله محمد, (الإنترنت)

قالت واحدة من حكومات الولايات الخمس في الصومال، الأحد، إنها ترفض مشاركة الرئيس الصومالي محمد عبد الله محمد في المحادثات الهادفة إلى الخروج من الطريق المسدود الذي وصل إليه انتخاب رئيس جديد.

وكان قادة الولايتين الاتحاديتين، بلاد بنط وجوبالاند، أعلنوا في وقت سابق من الشهر الجاري أنهم لم يعودوا يعترفون بالرئيس محمد عبد الله الذي انتهت فترة ولايته في الثامن من فبراير، وفق «فرانس برس».

وقال مقر الحكم في جوبالاند في بيان، مشيرًا إلى الرئيس محمد عبد الله بلقبه، «الرئيس المنتهية ولايته، فرماجو، يجب أن يكون خارج عملية الانتخاب. يجب ألا يكون له دور في عملية الانتخاب؛ من أجل أن تكون هناك ثقة بها من جانب المشاركين الرئيسيين».