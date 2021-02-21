السعودية للصناعات العسكرية توقع اتفاقا لإقامة مشروع دفاعي مع لوكهيد مارتن

مركبة عسكرية طورتها السعودية في أحد المعارض الخاصة بالصناعات الدفاعية. (الإنترنت)

قالت الشركة السعودية للصناعات العسكرية، الأحد، إنها وقعت اتفاقًا لإقامة مشروع مشترك مع شركة لوكهيد مارتن الأميركية لتعزيز قدرات المملكة الدفاعية والتصنيعية.

وستحوز الشركة، المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، 51 % من المشروع. وقالت في بيان «ستعمل الاتفاقية الجديدة على تطوير قدرات التوطين من خلال نقل التقنية والمعرفة، وتدريب الكوادر السعودية على تصنيع المنتجات وتقديم الخدمات لصالح القوات المسلحة السعودية»، بحسب «رويترز».

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والسعودية من أكبر مستوردي الأسلحة في العالم. وتأسست الشركة السعودية للصناعات العسكرية عام 2017 لتطوير التصنيع الدفاعي المحلي، والمساعدة في خفض الإنفاق على الواردات وتوفير مزيد الوظائف المحلية. وتهدف خطة المملكة الاقتصادية (رؤية 2030) إلى الاعتماد على الإنتاج المحلي في 50 بالمئة من احتياجاتها العسكرية بحلول عام 2030.

وتشارك لوكهيد مارتن في مشروع لتركيب نظام دفاع صاروخي في السعودية قيمته 15 مليار دولار، في إطار حزمة أسلحة حجمها 110 مليارات دولار قالت إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب إنها تفاوضت عليها مع المملكة في 2017.