وصول آلاف الجرعات من لقاحات كوفيد المقدمة من الإمارات إلى قطاع غزة

وصلت، الأحد، نحو عشرين ألف جرعة من لقاح «سبوتنيك-في» الروسي المضاد لفيروس «كورونا»، المقدمة من الإمارات إلى قطاع غزة عبر معبر رفح الحدودي، على ما أكد مسؤولون وشهود عيان.

وأكد التيار الإصلاحي التابع للقيادي السابق في حركة فتح، محمد دحلان، المقيم في الإمارات في بيان أن اللقاحات ستخصص «للطواقم الطبية»، وأكد دحلان في منشور سابق له عبر حسابه على «فيسبوك» أن «دفعة أولى من اللقاحات (...) في طريقها إلى قطاع غزة، وهذه الدفعة منحة كريمة من دولة الإمارات الشقيقة»، وفق «فرانس برس».

وستبدأ عملية التطعيم في قطاع غزة صباح الإثنين، على أن تولى الأهمية لمرضى زراعة الأعضاء والفشل الكلوي، بحسب وزارة الصحة في غزة.