تركيا تعتقل شخصين يشتبه بانتمائهما لتنظيم «داعش» على الحدود مع سورية

مركبة عسكرية تركية خلال دورية في إدلب السورية، 8 سبتمبر 2019 (أ ف ب)

ألقت السلطات التركية القبض على شخصين يشتبه بانتمائهما لتنظيم «داعش»، بينما كانا يحاولان العبور من سورية إلى تركيا، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع التركية الأحد.

أكدت الوزارة في تغريدة على تويتر أن «حرس حدودنا المتمركز في منطقتي الريحانية ونارليكا بمدينة هاتاي (جنوب) أوقفوا 16 شخصًا حاولوا دخول أراضينا بطريقة غير شرعية بينهم اثنان من تنظيم «داعش» الإرهابي واثنان من هيئة تحرير الشام»، وفق «فرانس برس».

هيئة تحرير الشام

ويذكر أن هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقًا) تسيطر على نحو نصف محافظة إدلب (شمال غرب) في سورية. ولم تكشف الوزارة جنسية الموقوفين. وفي السنوات التي أعقبت النزاع السوري الذي اندلع في العام 2011، كانت تركيا من بين أبرز نقاط العبور بالنسبة للجهاديين الساعين للتوجه إلى سورية.

ومنذ سقوط «الخلافة»، التي أعلنها تنظيم «داعش »، في مارس 2019، عاد كثيرون أدراجهم باتّجاه تركيا.

وتعلن أنقرة، التي لطالما اتُّهمت بتسهيل عبور المقاتلين المتطرفين، بانتظام اعتقال عناصر يشتبه بانتمائهم إلى تنظيم «داعش» على أراضيها. وقامت أنقرة منذ العام الماضي بترحيل عشرات «المتطرفين» المشتبه بهم، خاصة من الأوروبيين، إلى بلدانهم.