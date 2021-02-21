الإكوادور: الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية ستكون بين أراوز وليسو

المرشحان في الانتخابات الرئاسية في الاكوادور اراوز ولاسو. (أ ف ب)

أعلن المجلس الوطني للانتخابات في الإكوادور مساء السبت أن الاشتراكي أندريس أراوز القريب من الرئيس السابق رافايل كوريا، وخصمه المحافظ غييرمو لاسو سيتنافسان في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 11 أبريل.

وتفيد النتائج النهائية للاقتراع الذي جرى في السابع من فبراير أن الاقتصادي الشاب أندريس أراوز (36 عاما) جاء في الطليعة في الدورة الأولى بحصوله على 32.72% من الأصوات مقابل 19.74٪ للمصرفي اليميني السابق غييرمو لاسو.

وكان المجلس الوطني قرر إعادة فرز أصوات بطلب من الزعيم اليساري المتحدر من السكان الأصليين ياكو بيريز الذي حصل على 19.39 بالمئة من الأصوات في الدورة الأولى، ويؤكد أنه ضحية تزوير انتخابي، وأعلن الأمين العام للمجلس الوطني للانتخابات هذه النتائج النهائية.