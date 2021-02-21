الأرجنتين: وزيرة جديدة للصحة بعد فضيحة تتعلق بتوزيع اللقاحات ضد كورونا

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 21 فبراير 2021, 01:01 مساء
وزيرة الصحة الأرجنتينية كارلا فيتسوتي.أغسطس 2020 (أ ف ب)

تولت وزيرة الصحة الأرجنتينية الجديدة كارلا فيتسوتي مهامها، السبت، بعد استقالة سلفها الذي ضبط وهو يساعد أصدقاء على تجاوز برنامج حملة التلقيح ضد كورونا، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وأدت فيتسوتي أخصائية الطب الباطني، اليمين أمام الرئيس ألبرتو فرنانديز في مقر الرئاسة في مراسم قصيرة بثها التلفزيون، ولم تصدر أي بيان بعد ذلك ولم ترد على أسئلة الصحفيين، وكانت فيتسوتي مسؤولة عن تأمين اللقاح الروسي «سبوتنيك - في» للأرجنتين بصفتها نائبة لوزير الصحة.

واستقال وزير الصحة السابق خينيس غونزاليس غارسي في وقت متأخر الجمعة بعدما تبين أن هذا الطبيب البالغ من العمر 75 عاما ساعد أصدقاء له في الحصول على التطعيم قبل دورهم، وكشفت الفضيحة بعد أن أعلن الصحفي هوراسيو فيربتسكي (71 عاما) للإذاعة أنه بفضل صداقته الطويلة مع وزير الصحة، تمكن من الحصول على لقاح في مكتبه قبل بقية السكان.

وحتى الآن لم يجر تطعيم سوى العاملين في القطاع الصحي في الأرجنتين. وبدأ تطعيم الذين تزيد أعمارهم على سبعين عاما الأربعاء في مقاطعة بوينس آيرس، وذكرت وسائل إعلام محلية أن أشخاصا آخرين مقربين من الحكومة تم تطعيمهم في وزارة الصحة، بينما أكدت صحف محلية أن مكتب المدعي العام فتح تحقيقا.

وتسلمت الأرجنتين التي يبلغ عدد سكانها 44 مليون نسمة، حتى الآن 1.2 مليون جرعة من لقاح «سبوتنيك في» و580 ألف جرعة من لقاح «كوفيشيلد» من معهد «سيروم اينستيتيوت» في الهند، وسجلت البلاد أكثر من مليوني إصابة بكوفيد-19 و51 ألف وفاة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الرئيس السابق لـ«الشاباك» يتخوف من «زوال إسرائيل» خلال 40 عاما
دولى
تطعيم سكان أكثر من مئة دولة في العالم بـ200 مليون جرعة من اللقاحات ضد «كورونا»
دولى
روسيا تعلن رصد أول إصابة بشرية بإنفلونزا الطيور «إتش5 إن8»
دولى
عكس التيار: العوائق أمام الانتخابات وخارطة الطريق إليها
فيديو
كيم كارداشيان تطلب الطلاق رسميا
ثقافة وفن
شركة «أوبر» تخسر قضية تصنيف سائقيها في بريطانيا
اقتصاد
المدرعة اليابانية أوساكا تحرز لقب أستراليا للتنس على حساب الأميركية جنيفر
رياضة عالمية
مياه «حمراء» تغمر شوارع مدينة بيكالونغان بإندونيسيا
دولى
ثروة من نفايات البلاستيك.. تجربة رائدة في كينيا مفيدة ماليا وبيئيا
اقتصاد
كشف ملابسات جريمة قتل وسطو مسلح بمنطقة الحدائق
ليبيا
الدوري التونسي يستحوذ على 30 لاعباً ليبياً في آخر ثلاثة مواسم
رياضة محلية
بعضها غريب وآخر صادم.. ثورة 17 فبراير في اعترافات قادة دول غربية
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

ماذا تعرف عن «أصابع كورونا»؟