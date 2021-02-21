«فرانس برس»: ترامب يلقي أول خطاب منذ مغادرته البيت الأبيض الأسبوع المقبل

ترامب في فلوريدا، 7 ديسمبر 2019. (أ ف ب)

يُلقي الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، نهاية الأسبوع القادم، في أورلاندو بولاية فلوريدا، أول خطاب له منذ مغادرته البيت الأبيض في 20 يناير.

ويأتي الخطاب المتوقع في 28 فبراير في إطار «مؤتمر العمل السياسي المحافظ»، وهو أكبر تجمّع سنوي للمحافظين الأميركيين، وفق ما نقلت وكالة «فرانس برس»، السبت، عن مقربين منه .

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وسيتحدث ترامب عن «مستقبل الحزب الجمهوري والحركة المحافظة»، وكذلك عن الهجرة و«السياسات الكارثيّة» لخلفه جو بايدن في هذا الملف، وفق ما أفاد محيطه «فرانس برس».