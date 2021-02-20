السعودية تستثمر 20 مليار دولار في الصناعة العسكرية خلال العقد المقبل

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 20 فبراير 2021, 09:36 مساء
مقاتلة من طراز إف-35. (الإنترنت)

قال أحمد بن عبد العزيز العوهلي محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية بالسعودية، اليوم السبت، إن المملكة ستستثمر أكثر من 20 مليار دولار في صناعتها العسكرية خلال العقد المقبل، في إطار خطة طموحة لتعزيز الإنفاق العسكري المحلي.

وتسعى السعودية لتطوير وتصنيع مزيد الأسلحة والأنظمة العسكرية محليًّا، وتهدف لإنفاق 50 في المئة من ميزانيتها العسكرية محليًّا بحلول العام 2030، بحسب «رويترز»

وقال العوهلي في مؤتمر دفاعي بأبوظبي «وضعت الحكومة خطة كي نستثمر أكثر من عشرة مليارات دولار في الصناعة العسكرية بالمملكة العربية السعودية خلال العقد المقبل ومبلغًا مساويًا على البحث والتطوير».

وأضاف أن المملكة تعتزم أيضًا زيادة الإنفاق على الأبحاث العسكرية والتطوير من 0.2 في المئة إلى نحو أربعة في المئة من الإنفاق على التسلح بحلول 2030.

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