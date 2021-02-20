السودان وإثيوبيا يتبادلان الاتهامات في تصعيد للصراع الحدودي

مقاتل من الجيش الإثيوبي. (أف ب)

اتهم السودان، السبت، إثيوبيا بتوجيه «إهانة بالغة ولا تغتفر»، في أشد البيانات لهجة منذ تجدد النزاع الحدودي المستمر منذ عقود في أواخر العام الماضي.

واندلعت اشتباكات بين القوات السودانية والإثيوبية على منطقة الفشقة، وهي أرض خصبة يسكنها مزارعون إثيوبيون ويقول السودان إنها تقع على جانبه من الحدود التي تم ترسيمها في بداية القرن العشرين، وهو ما ترفضه إثيوبيا، بحسب «رويترز».

إهانة بالغة ولا تغتفر

وقالت وزارة الخارجية الإثيوبية، في بيان الخميس، إنها تعتقد أن «الصراع الذي يروج له الجناح العسكري للحكومة السودانية لن يخدم إلا مصالح طرف ثالث على حساب الشعب السوداني».

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وردت وزارة الخارجية السودانية، يوم السبت، بقولها «إساءة بيان وزارة الخارجية الإثيوبية للسودان واتهامه بالعمالة لأطراف أخرى إهانة بالغة ولا تغتفر». وأضافت: «ما لا تستطيع وزارة الخارجية الإثيوبية أن تنكره هو الطرف الثالث الذى دخلت قواته مع القوات الإثيوبية المعتدية إلى الأرض السودانية».

اختراق الحدود

كان السودان اتهم القوات الإثيوبية قبل أيام باختراق الحدود بعد اختراق مماثل من جانب طائرة إثيوبية الشهر الماضي، وهو ما نفته إثيوبيا. وكررت إثيوبيا يوم الخميس اتهامها للسودان بغزو أراضيها في أوائل نوفمبر ومهاجمة إثيوبيين وتشريدهم والسيطرة على معسكرات للجيش تم إخلاؤها.

وقال السودان في بيانه إن إثيوبيا أكدت اتفاق 1903 الحدودي عدة مرات كان آخرها في 2013. وأضاف: «جاء إلى وزارة الخارجية الإثيوبية من يسخرها لخدمة مصالح شخصية وأغراض فئوية لمجموعة محددة». ودعا البلدان إلى اتباع الوسائل القانونية لحل القضايا الحدودية.

الوسط الأفريقي

وقد وصل وسيط من الاتحاد الأفريقي إلى الخرطوم يوم الخميس لبحث الصراع، كما تجرى مفاوضات بين السودان ومصر وإثيوبيا حول سد النهضة الإثيوبي.

ولم يرد الناطق باسم وزارة الخارجية الإثيوبية دينا مفتي، أو وزير الدولة للشؤون الخارجية رضوان حسين، أو بيلين سيوم الناطقة باسم رئيس الوزراء آبي أحمد على طلبات بالتعليق السبت.