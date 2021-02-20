مالباس: البنك الدولي يعمل على توحيد عقود لقاحات «كوفيد-19»

رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس. (الإنترنت)

أعلن البنك الدولي أنه يعمل على توحيد عقود لقاحات «كوفيد-19» التي توقعها الدول مع شركات صناعة الأدوية، ويحض تلك الشركات على أن تكون أكثر انفتاحا بشأن المناطق التي تذهب إليها الجرعات، مع سعيه لحصول الدول الفقيرة على كميات أكبر من اللقاحات، وفقًا لوكالة «رويترز».

وقال رئيس البنك الدولي، ديفيد مالباس، إنه يتوقع أن «يوافق مجلس إدارة البنك على تمويل لقاحات بقيمة 1.6 مليار دولار لنحو 12 دولة من بينها الفلبين وبنغلاديش وتونس وإثيوبيا بحلول نهاية مارس المقبل، على أن تتبعها 30 دولة أخرى بعد ذلك بوقت قصير».

ولفت مالباس إلى أن «البنك يعمل مع الحكومات المحلية على معالجة الثغرات في القدرة على التوزيع بعد شراء اللقاحات في إطار برنامج للبنك بقيمة 12 مليار دولار، وكذلك لتوحيد العقود التي توقعها مع الشركات المصنعة».

وأضاف: «لدى مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك أربعة مليارات دولار للاستثمار في مجال توسيع مصانع الإنتاج الحالية أو بناء مصانع جديدة، بما في ذلك في الدول المتقدمة، لكنها تحتاج إلى مزيد من البيانات بشأن المناطق التي يذهب إليها الإنتاج الحالي. ورأى أنه يمكن استخدام أموال البنك لتوسيع المصانع في الاقتصادات المتقدمة إذا كان الإنتاج مخصصا للدول النامية».

ورحب رئيس البنك الدولي بـ«تعهد مجموعة الدول السبع، أمس الجمعة، بتكثيف التعاون لمكافحة الجائحة»، مشيرًا إلى أن هذا الموقف يمكن أن «يساعد في بدء تسليم اللقاحات إلى الدول الفقيرة التي تتخلف كثيرا عن الدول الغنية في الحصول على اللقاحات».

وأعرب مالباس عن أنه شعر بـ«تفاؤل من الأخبار عن لقاحات جديدة في الطريق وعن سعي شركتي فايزر وبايونتيك للحصول على إذن لتخزين لقاحهما في درجات حرارة أقل برودة من 70 درجة مئوية تحت الصفر، مما قد يزيل عقبة أخرى أمام عمليات التسليم في البلدان ذات الدخل المنخفض».