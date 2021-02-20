الرئيس الأميركي يدعو حلفاءه إلى الرد على أنشطة إيران في الشرق الأوسط

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 20 فبراير 2021, 08:35 صباحا
الرئيس الأميركي جو بايدن. (أرشيفية: الإنترنت)

دعا الرئيس الأميركي جو بايدن، الجمعة، الزعماء الأوروبيين على العمل معاً للحدّ من أنشطة إيران «المزعزعة للاستقرار» في الشرق الأوسط..

وقال بايدن خلال أول اجتماع افتراضي له مع حلفائه في مجموعة السبع إن «تهديد الانتشار النووي لا يزال يتطلّب دبلوماسيّةً وتعاوناً دقيقَين في ما بيننا»، وذلك بعد ساعات على إبداء إدارته استعدادها للمشاركة في محادثات لإحياء الاتّفاق النووي بين طهران والدول الكبرى، وفق «فرانس برس». 

وأبلغ بايدن مؤتمر ميونيخ الأمني أنّ الولايات المتحدة ستعمل عن كثب مع الحلفاء في التعامل مع إيران بعد أن اتّخذ سلفه دونالد ترامب نهجاً عدائيا أحاديا. 

وقال للزعماء خلال المؤتمر الذي عقِد افتراضيا: «إنّنا مستعدّون لإعادة الانخراط في مفاوضات مع مجموعة 5+1 بشأن برنامج إيران النووي»، في إشارة إلى الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن الدولي وألمانيا.

وشدد على ضرورة «معالجة أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار في جميع أنحاء الشرق الأوسط، وسنعمل في تعاون وثيق مع شركائنا الأوروبيين وغيرهم بينما نمضي قدماً».

وقال الناطق باسم وزارة الخارجيّة الأميركيّة نيد برايس، الخميس، إنّ واشنطن قبلت دعوة المدير السياسي للاتّحاد الأوروبي إنريكي مورا لعقد اجتماع غير رسمي يضمّ إيران. وإن الاجتماع سيناقش طريقة دبلوماسيّة للمضي قدماً.

 وجدّدت إيران الجمعة مطلبها رفع العقوبات التي أعاد ترامب فرضها عليها اعتباراً من العام 2018 إثر انسحابه الأحادي من الاتفاق حول برنامجها النووي. 

واتّخذت الإدارة الأميركيّة الجديدة ثلاث خطوات حيال طهران الخميس الماضي، أبرزها الاستعداد للمشاركة في محادثات يرعاها الاتّحاد الأوروبي لإحياء الاتّفاق المبرم في فيينا العام 2015.

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