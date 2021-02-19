بايدن يحذر من «عودة تكتلات الحرب الباردة»

الرئيس الأميركي جو بايدن. (الإنترنت)

اتّهم الرئيس الأميركي جو بايدن روسيا، الجمعة، بـ«مهاجمة ديمقراطياتنا» بينما أعرب عن عزم واشنطن «استعادة» ثقة أوروبا وحذّر في الأثناء من «العودة إلى تكتّلات الحرب الباردة الجامدة».

وقال بايدن، في تصريحات نقلتها وكالة «فرانس برس» إن «الكرملين يهاجم ديمقراطياتنا... يسعى (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين لإضعاف المشروع الأوروبي وحلف شمال الأطلسي. يريد تقويض الوحدة عبر الأطلسي وعزيمتنا، إذ إنه من الأسهل بكثير بالنسبة للكرملين الترهيب وتهديد الدول وحيدة بدلا من التفاوض مع مجتمع عابر للأطلسي قوي وموحد».

كما أكد عزمه على «استعادة» ثقة الأوروبيين. وأضاف أنها «ليست مسألة الشرق ضد الغرب.. لا يمكننا وعلينا ألا نعود... إلى تكتّلات الحرب الباردة الجامدة».