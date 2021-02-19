بايدن: على واشنطن «التعامل» مع أنشطة إيران «المزعزعة للاستقرار»

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 19 فبراير 2021, 07:21 مساء
الرئيس الأميركي جو بايدن. (أرشيفية: الإنترنت)

أكد الرئيس الأميركي جو بايدن، الجمعة، أن على الولايات المتحدة العمل مع القوى الكبرى في العالم «للتعامل» مع أنشطة إيران «المزعزعة للاستقرار». 

وقال بايدن أمام مؤتمر ميونيخ للأمن المنعقد عبر الإنترنت إن إدارته «مستعدة لإعادة الانخراط في المفاوضات» مع مجلس الأمن الدولي بشأن برنامج طهران النووي، وفق وكالة «فرانس برس». وأضاف: «علينا أن نتعامل مع أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار في أنحاء الشرق الأوسط. سنعمل مع شركائنا الأوروبيين وغيرهم بينما نمضي قدما».

من جهة أخرى، قال بايدن: «في أماكن عدة، منها أوروبا والولايات المتحدة، يتعرّض التقدّم الديمقراطي لهجمات»، وأضاف: «سيدرس المؤرخون هذه اللحظة وسيكتبون عنها.. إنها مرحلة حاسمة.. وأؤمن بكل جوارحي بأن على الديمقراطية أن تسود».

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