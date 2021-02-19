ظريف يدعو لـ«رفع غير مشروط» لعقوبات ترامب على إيران

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 19 فبراير 2021, 09:24 صباحا
وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في بومباي، 17 يناير 2020. (أ ف ب)

جدد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، الجمعة، دعوة بلاده لـ«رفع غير مشروط» لكل العقوبات التي فرضها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، بعد انسحابه من الاتفاق النووي العام 2018، غداة ترحيب واشنطن بإجراء مباحثات لاحياء الاتفاق.

وكتب ظريف عبر «تويتر»: «التزاما بـ(قرار مجلس الأمن الدولي رقم) 2231، ترفع الولايات المتحدة بشكل غير مشروط وفاعل كل العقوبات التي فرضت أو أعيد فرضها أو أعيدت تسميتها من قبل ترامب»، وفق ما نلقت وكالة «فرانس برس».

وقال: «عندها سنعكس فورًا كل الاجراءات التعويضية التي اتخذناها» اعتبارا من 2019، وشملت التراجع عن عديد الالتزامات الأساسية بموجب اتفاق 2015، ردًا على الانسحاب الأميركي منه.

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