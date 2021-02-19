واشنطن توافق على المشاركة في محادثات «5+1» وتخفف القيود عن الدبلوماسيين الإيرانيين

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 19 فبراير 2021, 01:33 صباحا
وزير الخارجية الأميركي انتوني بلينكن في واشنطن. 4 فبراير 2021 . (أ ف ب)

 أعلنت الولايات المتّحدة الخميس أنّها وافقت على دعوة وجّهها إليها الاتحاد الأوروبي للمشاركة في محادثات تحضرها إيران لبحث سبل إعادة إحياء الاتفاق النووي الإيراني.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس إنّ «الولايات المتحدة تقبل دعوة من الممثّل الأعلى للاتحاد الأوروبي لحضور اجتماع لمجموعة 5 + 1 (الولايات المتحدة وألمانيا والصين وفرنسا وبريطانيا وروسيا) وإيران للبحث في الطريقة المثلى للمضيّ قدماً بشأن برنامج إيران النووي».

في الوقت نفسه، نقلت وكالة «فرانس برس» عن مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية لم تسمه القول إنّ الولايات المتّحدة ستخفّف القيود المفروضة على تنقّلات الدبلوماسيين الإيرانيين لدى الأمم المتحدة في نيويورك، والتي ازدادت بشكل كبير في ظلّ إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب.

وبموجب تلك القيود، كانت تنقلات هؤلاء الدبلوماسيين وكذلك وزير الخارجية الإيراني تقتصر على بضعة شوارع تحيط بمقرّ الأمم المتحدة مع طريق محدّد من مطار كينيدي وإليه. وسيُتيح تخفيف القيود عودة هؤلاء إلى الوضع السابق الذي يسمح لهم بالتحرّك بحريّة في نيويورك والمناطق المحيطة بها.

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