بايدن يتعهّد دفع 4 مليارات دولار لتمويل برنامج «كوفاكس» العالمي

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 19 فبراير 2021, 12:44 صباحا
الرئيس الأميركي جو بايدن في واشنطن، 4 فبراير . (أرشيفية: أ ف ب)

 أعلن البيت الأبيض الخميس أنّ الرئيس جو بايدن سيتعهّد خلال قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الجمعة دفع 4 مليارات دولار لتمويل برنامج كوفاكس العالمي للقاحات المضادّة لـ«كورونا».

وقال مسؤول أميركي كبير، حسب وكالة «فرانس برس» إنّ الدفعة الأولى وقدرها مليارا دولار سيتم الإفراج عنها «بسرعة كبيرة»، في حين سيتمّ الإفراج عن المليارين الباقيين بشكل تدريجي على مدار العامين الحالي والمقبل.

ويهدف كوفاكس إلى توفير اللقاحات المضادّة لـ«كوفيد-19» خلال هذا العام لنحو 20% من سكّان حوالى 200 دولة ومنطقة منضوية في هذا البرنامج، لكنّه يتضمن قبل كل شيء آلية تمويل تسمح لــ92 دولة منخفضة أو متوسطة الدخل بالحصول على هذه الجرعات الثمينة.

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