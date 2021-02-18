الروبوت الجوّال «برسفيرنس» يدخل الغلاف الجوي للمريخ

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 18 فبراير 2021, 11:09 مساء
صورة تظهر الروبوت الجوال الجديد «برسفيرنس» المخصص لسطح كوكب المريخ (أ ف ب)

أعلنت وكالة الفضاء الأميركية «ناسا» الخميس دخول الروبوت الجوّال «برسفيرنس» الغلاف الجوي للمريخ، وهي المرحلة الأولى من هبوط مدته سبع دقائق ويعدّ أخطر جزء من المهمة. 

وبسبب تأخير دام 11 دقيقة، فإنّ المركبة لامست السطح ولكن يتعيّن على ناسا تأكيد ما إذا كان الهبوط تمّ دون عوائق، وفق وكالة «فرانس برس».

وبأعلى صوتها قالت سواتي موهان المسؤولة عن مراقبة العمليات في ناسا إنّ «الهبوط تأكّد!»، في عبارة كانت كافية لينفجر فرحاً العاملون في غرفة التحكّم في مختبر "جت بروبلشن" في باسادينا بولاية كاليفورنيا.

وحطّت المركبة الضخمة في فوهة جيزيرو التي يعتقد العلماء أنّها كانت تحتوي على بحيرة قبل 3.5 مليار سنة والتي تعتبر أخطر موقع هبوط على الإطلاق بسبب تضاريسه.

ماذا تحمل بعثة «مارس 2020»؟
وتحمل بعثة «مارس 2020» التي أقلعت في نهاية يوليو الفائت، من فلوريدا المسبار «برسفيرنس»، وهو الأكبر والأكثر تطورًا بين المركبات التي أرسلت حتى اليوم إلى الكوكب الأحمر، وفق «فرانس برس».

وبني الروبوت الجديد الذي يبلغ وزنه طنا واحدا في مختبرات «جيت بروبالشن لابوراتري» الشهيرة التابعة للناسا، وهو مجهز بذراع آلية طولها متران، وبما لا يقل عن 19 كاميرا، إضافة إلى جهازي مايكروفون للمرة الأولى.

ومع وصول الروبوت الجوال من دون أضرار يكون الخامس من نوعه الذي ينجح في هذه الرحلة منذ العام 1997. وكل هذه المسبارات أميركية، ولا يزال واحد منها فحسب، وهو «كوريوسيتي»، ينفذ مهمته على الكوكب الأحمر.

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