تحذير أوروبي - أميركي لطهران في حالة تقييد عمل مفتشي وكالة الطاقة الذرية

العلم الإيراني في محطة بوشهر النووية، 10 نوفمبر 2019. (أ ف ب)

حذرت فرنسا وبريطانيا وألمانيا والولايات المتحدة، الخميس، إيران من تداعيات «خطيرة» لمضيها قدما في تنفيذ تهديدها بفرض قيود على مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مؤكدة ضرورة عودة طهران للتقيد التام ببنود الاتفاق النووي.

وأكدت الدول الأوروبية الثلاث ومعها الولايات المتحدة عقب محادثات بينها أنها «موحدة في التحذير من خطورة أي قرار من شأنه أن يقيد عمل مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية»، وذلك مع قرب انقضاء مهلة بهذا الصدد حددها مجلس الشورى الإيراني تنتهي في 21 فبراير، وفق «فرانس برس».

وحض البيان الأوروبي - الأميركي «إيران على الأخذ في الاعتبار تداعيات خطوة خطيرة كهذه، خصوصا في هذا التوقيت الذي يوفر فرصة دبلوماسية»، معربا عن توافق الدول المجتمعة على ضرورة عودة طهران «للتقيد التام» ببنود الاتفاق النووي.