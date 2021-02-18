روسيا: «لا مسوغ قانونيا» للإفراج عن نافالني

المعارض الروسي أليكسي نافالني. (أرشيفية: الإنترنت).

أعلنت روسيا الأربعاء أن ليس هناك أي أساس قانوني للإفراج عن المعارض الرئيسي للكرملين أليكسي نافالني، رافضة بذلك طلبا من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان للإفراج الفوري عنه.

وبحسب «فرانس برس»، اعتبر وزير العدل كونستانتين تشويتشنكو طلب المحكمة «غير منطقي وغير قانوني»، بحسب ما نقلت عنه وكالة «إنترفاكس»، مضيفا أن «ليس هناك أي مسوغ قانوني للإفراج عن هذا الشخص».

وطلبت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان من روسيا الإفراج «فورا» عن المعارض الروسي أليكسي نافالني لأنها تخشى على حياته، وفقا لقرار نشره الأربعاء موقع المعارض للكرملين.