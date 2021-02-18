رئيس الوزراء الإيطالي الجديد يتعهد بإعادة بناء البلاد وإدخال إصلاحات شاملة

رئيس الوزراء الإيطالي الجديد ماريو دراغي أمام البرلمان، 17 فبراير 2021، (رويترز)

دعا رئيس الوزراء الإيطالي الجديد ماريو دراغي شعبه إلى التكاتف للمساعدة في إعادة بناء البلاد في أعقاب تفشي فيروس كورونا المستجد، متعهدا أن تدخل حكومته الجديدة إصلاحات شاملة لتنشيط الاقتصاد المنهك.

وأكد في أول خطاب له أمام البرلمان، أن إدارته ستضع كل جهودها في هزيمة الجائحة، بينما تتطلع إلى ترك دولة أقوى وأكثر خضرة للأجيال القادمة، حسب وكالة «رويترز».

وقال الرئيس السابق للبنك المركزي الأوروبي: «اليوم لدينا، كما فعلت الحكومات في فترة ما بعد الحرب مباشرة، إمكانية أو بالأحرى مسؤولية، لبدء إعادة الإعمار».

وستكون أولوياته الفورية ضمان حملة تلقيح سلسة ضد الفيروس، وإعادة صياغة الخطط الخاصة بكيفية إنفاق أكثر من 200 مليار يورو من أموال الاتحاد الأوروبي بهدف إعادة بناء الاقتصاد.

لضمان إنفاق الأموال بشكل جيد ، أشار دراجي إلى أنه يريد إصلاح الإدارة العامة، التي تخنقها البيروقراطية، ونظام العدالة، وهو أحد أبطأ الأنظمة في أوروبا.