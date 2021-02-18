بايدن يبلغ نتنياهو نيته تعزيز التعاون الدفاعي مع إسرائيل

الرئيس الأميركي جو بايدن في قاعدة آندروز الجوية. (أ ف ب)

قال البيت الأبيض إن الرئيس جو بايدن أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الأربعاء أنه ينوي تعزيز التعاون الدفاعي مع إسرائيل، وأكد على تاريخه الشخصي من الالتزام الثابت بدعم أمن إسرائيل.

وقال البيت الأبيض قي بيان، نقلته وكالة «رويترز» إن بايدن «أكد أيضا دعم الولايات المتحدة لتطبيع العلاقات في الآونة الأخيرة بين إسرائيل ودول في العالم العربي والإسلامي».

وذلك هو الاتصال الأول بين بايدن ونتنياهو بعد تعالى الانتقادات للتأخّر غير الاعتيادي الحاصل على هذا الصعيد، وعلى مدار أكثر من ثلاثة أسابيع على تولّيه الرئاسة، لم يجر بايدن حتى الآن أيّ محادثة مع نتنياهو، الذي كان من مدلّلي الرئيس السابق دونالد ترامب ومن أكثر الزعماء انسجاما معه.

لكنّ بايدن أجرى محادثات مع قادة دول حليفة عدة (المملكة المتحدة، فرنسا، ألمانيا، اليابان...) ومع قادة دول أخرى على غرار رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، والرئيس الصيني شي جينبينغ، وفق وكالة «فرانس برس».