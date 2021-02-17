أول ظهور علني لزوجة زعيم كوريا الشمالية بعد غياب أكثر من عام

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون وزوجته ري سول جو. (أ ف ب)

ظهرت زوجة الزعيم الكوري الشمالي كيم جون أون للمرة الأولى علنًا منذ أكثر من سنة بحسب ما أفادت وسائل الإعلام الرسمية، الأربعاء، منهية غيابًا عزاه البعض إلى فيروس كورونا وآخرون إلى حمل محتمل.

ورافقت ري سول جو، التي يقدر أنها في الثلاثينات من العمر، زوجها إلى حفل موسيقي في ذكرى مولد والد الزعيم الحالي وسلفه كيم جونغ إيل، بحسب «يورو نيوز».

يوم النجمة التي تلمع

وذكرى مولد ثاني زعيم من سلالة كيم، يعرف بأنه «يوم النجمة التي تلمع»، وهو من أبرز الأعياد في كوريا الشمالية. ونشرت جريدة «رودونغ سينمون» الرسمية صورًا للزوجين وهما يبتسمان ويصفقان للفنانين الذين كانوا يؤدون عرضًا في مسرح مانسوداي للفنون في بيونغ يانغ.

وأفادت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية أنه «حين دخل الأمين العام إلى المسرح مع زوجته ري سول جو على وقع موسيقى الاستقبال، صفق له جميع الحاضرين» ترحيبًا. وفي الصور التي نُشرت لم يكن أي من الحاضرين يضع كمامة. ولم تظهر ري سول جو علنًا منذ يناير 2020 حين شاركت في حفل مرتبط برأس السنة القمرية.

تكهنات حول وضعها الصحي

وغيابها أثار تكهنات كثيرة حول وضعها الصحي، فقد تساءل البعض ما إذا كانت معزولة لحماية نفسها من فيروس كورونا أو ما إِذا كانت حاملاً. وللزوجين ثلاثة أطفال. وأغلقت كوريا الشمالية حدودها في مطلع السنة الماضية في محاولة لحماية نفسها من انتشار فيروس كورونا الذي ظهر في الصين المجاورة. وقال كيم عدة مرات إن بلاده تبقى بمنأى عن الفيروس، وهو ما يشكك به الخبراء الأجانب.

ويأتي نشر هذه الصور غداة إيجاز تلقاه نواب كوريون جنوبيون من قبل استخبارات سول، أفاد بأن زوجة الزعيم الكوري الشمالي امتنعت عن القيام بأي التزام عام بسبب الوباء وكانت تقضي وقتها باللعب مع أولادها.

ظهور منتظم

وقبل غيابها الأخير، كانت تظهر بانتظام إلى جانب زوجها خلال زياراته الميدانية أو خلال اجتماعاته الدبلوماسية، خصوصا تلك التي عقدها مع الرئيسين الصيني شي جينبينغ، والكوري الجنوبي مون جاي-إن.

وري سول جو هي مغنية سابقة ناجحة، وظهرت علنًا إلى جانب كيم في 2012. وهي إلى جانب شقيقة زوجها كيم يو جونغ، إحدى النساء الأكثر ظهورًا في النظام المعزول الذي لا يزال ذكوريًّا إلى حد كبير.