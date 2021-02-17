غوتيريس يدعو إلى وضع «خطة عالمية للتلقيح» ضد كورونا

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس.(أرشيفية: الإنترنت)

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، الأربعاء، مجموعة العشرين إلى وضع «خطة عالمية للتلقيح» لضمان عدم تخلف أحد عن الركب في مكافحة وباء كوفيد-19، خلال جلسة وزارية لمجلس الأمن.

وقال إن «العالم بحاجة ماسة إلى خطة عالمية للتلقيح تجمع كل من لديه القدرة والخبرة العلمية والإمكانات الإنتاجية والمالية المطلوبة»، بحسب «يورو نيوز».

خطة عالمية للتلقيح

وأضاف «أظن أن مجموعة العشرين (تضم أقوى عشرين اقتصادا في العالم) مخولة تشكيل فريق عمل طارئ مكلف التحضير لخطة تلقيح عالمية كهذه وتنسيق تطبيقها وتمويلها». وأوضح «يجب أن يضم فريق العمل هذا كل الدول التي تتوافر فيها إمكانات تطوير لقاحات أو إنتاجها في حال توافرت التراخيص فضلا عن منظمة الصحة العالمية ومنظمات مختصة أخرى والمؤسسات المالية العالمية».

وبين أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر أكبر دول منتجة اللقاحات، وهي الولايات المتحدة وروسيا الصين والمملكة المتحدة والهند.

جمع الموارد المالية الضرورية

وقال غوتيريس إن قمة مجموعة السبع برئاسة بريطانيا المقررة السبت «يمكنها أن تعطي الدفعة الضرورية لجمع الموارد المالية الضرورية». وأضاف «لو تركنا الفيروس ينتشر بسرعة في دول الجنوب سيتحور أكثر فأكثر مع نسخ جديدة أشد عدوى وأكثر فتكا قد تهدد فاعلية اللقاحات».

وحذر من «أن ذلك قد يطيل أمد الجائحة بشكل كبير مما يسمح للفيروس بالعودة ليفتك بدول الشمال». وأكد «يجب أن نتحقق من أن الجميع أينما تواجدوا سيحصلون على اللقاح في أسرع وقت ممكن»، منددا بأن «التقدم على صعيد التلقيح يتم بطريقة غير متساوية وغير عادلة».

فقد أعطت عشر دول فقط 75% من كل لقاحات كوفيد-19. في المقابل لم تحصل أكثر من 130 دولة على أي جرعة. وتنظم المملكة المتحدة التي تتولى رئاسة مجلس الأمن في فبراير، الجلسة الوزارية التي تضم عدة وزراء خارجية.

وشدد وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب على أن العالم «يكافح جائحة عالمية ويجب ألا نهمل أحدا».