حسن نصر الله يحذر إسرائيل بعد تدريبات «الأيام القتالية»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 17 فبراير 2021, 06:12 مساء
حسن نصر الله الأمين العام لجماعة حزب الله اللبنانية. (الإنترنت)

حذر حسن نصر الله الأمين العام لجماعة حزب الله اللبنانية إسرائيل‭‭ ‬‬أمس الثلاثاء من القيام بعمليات تخويف، مشيرا إلى التدريبات القتالية الإسرائيلية التي جرت في وقت سابق من هذا الشهر، ومحذرا من أن أي هجوم سيقابل بالمثل.

وقال نصر الله في كلمة تلفزيونية «نحن لا نبحث عن مواجهة ولكن لا نترك دماء شهدائنا، ولكن إن حصلت مواجهة سنواجه. بتضربوا مدنا عنا بنضرب مستعمرات عندكم»، بحسب «رويترز».

مناورات إسرائيلية
وأجرى الجيش الإسرائيلي مناورات واسعة النطاق على طول الحدود الشمالية مع لبنان يومي التاسع والعاشر من فبراير. وقال في ذلك الوقت إن التدريبات ستبحث الدروس المستفادة من أنشطة العمليات التي جرت على طول الحدود اللبنانية خلال الصيف، وتجهز القوات لمجموعة متنوعة من السيناريوهات بما في ذلك الاستعداد «لأيام قتالية».

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وقال نصر الله «وأنا أيضا أريد أن أحذر أن هذه التهديدات التي نسمعها في الأيام الأخيرة، أيام قتالية وغيره، أنا أود أن أحذر إنه حتى لعبة الأيام القتالية هي لعبة خطر».

وأضاف «لا أحد يستطيع أن يضمن أن لعبة الأيام القتالية لن تجر إلى حرب شاملة، وإلى حرب كبيرة». وقالت القوات الجوية الإسرائيلية الإثنين إنها بدأت «تدريبات مفاجئة» لتحسين الاستعداد القتالي على طول الحدود الشمالية للبلاد وتستمر حتى يوم الأربعاء.

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