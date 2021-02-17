السودان يستدعي سفيره في إثيوبيا للتشاور

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 17 فبراير 2021, 04:07 مساء
اجتماع رؤساء دول وحكومات الإيغاد. (الإنترنت)

قال ناطق باسم وزارة الخارجية السودانية،  الأربعاء، إن السودان استدعى سفيره في إثيوبيا للتشاور بشأن التطورات الأخيرة في العلاقات بين البلدين.

كانت الخارجية السودانية قالت، الأحد، إن قوات إثيوبية عبرت الحدود إلى أراضي السودان في عمل من أعمال «العدوان» لكن الناطق لم يوضح إن كانت المشاورات ستتناول هذه الواقعة، بحسب «رويترز».

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ونشبت اشتباكات في أواخر العام الماضي بين القوات السودانية والإثيوبية في منطقة الفشقة، وهي أرض زراعية استقر فيها مزارعون إثيوبيون، ويقول السودان إنها تقع في الجانب السوداني من الحدود وفقًا لترسيمها في أوائل القرن العشرين.

وفي الشهر الماضي قال السودان إن طائرة إثيوبية عبرت الحدود، وهو ما نفته أديس أبابا.

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