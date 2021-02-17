روحاني يؤكد رفض بلاده تعديل الاتفاق النووي

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 17 فبراير 2021, 11:43 صباحا

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني، الأربعاء، أن «الاتفاق النووي غير قابل للتغيير»، مشيرًا إلى أنه «على العالم كله أن يعرف أننا لن نغير في هذا الاتفاق»، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

ولفت الرئيس روحاني إلى أن بلاده لن تقبل بأي تعديل للاتفاق رغم كل الضغوط التي مارسها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، وقال للقوى الغربية: «إما أن تقبلوا أو لا تقبلوا بالاتفاق بشكله الحالي»، وفقًا لوكالة «تسنيم» الإيرانية.

وانسحبت إدارة ترامب العام 2018 من الاتفاق النووي الذي يهدف إلى منع طهران من الحصول على ترسانة نووية مقابل تقديم مزايا اقتصادية لها، مؤكدة أن الأخيرة لا تلتزم ببنوده، وعاودت فرض عقوبات عليها. وردت إيران بتقليص التزاماتها المنصوص عليها في الاتفاق.

بالمقابل تؤكد السلطات الإيرانية أنها مستعدة لإجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة، بشرط عودة الرئيس جو بايدن إلى الاتفاق ورفع العقوبات التي فرضها ترامب، كما أوردت وكالة الأنباء الألمانية.

وأعلن بايدن أخيرا أن الولايات المتحدة لن ترفع العقوبات عن إيران، معتبرا أن على الأخيرة وقف تخصيب اليورانيوم كخطوة أولى.

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