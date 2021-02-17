اليابان تطلق حملة تلقيح ضد «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 17 فبراير 2021, 08:37 صباحا
أحد اليابانيين مرتديا الكمامة في شارع بالعاصمة طوكيو، (أرشيفية: ا ف ب)

أطلقت اليابان حملتها للتلقيح ضد فيروس «كورونا الجديد»، اليوم الأربعاء، بإعطاء لقاح «فايزر» للعاملين بمستشفى طوكيو، في الوقت الذي يحاول فيه رئيس الوزراء يوشيهيدي سوجا التغلب على الصعاب واستضافة الأولمبياد هذا الصيف.

ويعد العاملون في مركز طوكيو الطبي من بين أول 40 ألف كادر طبي مستهدف لتلقي الشحنات الأولية من اللقاح، وسيتبعهم 3.7 مليون موظف طبي، ثم 36 مليون شخص في سن 65 وما فوق، حسب وكالة «رويترز».

وقال نائب وزير الصحة هيروشي ياماموتو للصحفيين في المستشفى بعد إعطاء اللقاحات الأولى «هذه هي الخطوة الرئيسية الأولى نحو إنهاء (الوباء)».

وأضاف أن نشر اللقاح سيكون حاسمًا لاستضافة دورة أولمبية ناجحة، التي تأجلت عن العام الماضي، ومن المقرر أن تبدأ في أواخر يوليو، وتهدف الحكومة إلى تأمين لقاحات كافية لجميع سكانها البالغ عددهم 126 مليونًا بحلول منتصف العام 2021.

ووقعت اليابان عقودًا لشراء إجمالي 314 مليون جرعة لقاح من شركات مختلفة، تكفي لـ157 مليون شخص، كما سجلت حتى الآن نحو 415 ألف حالة إصابة بفيروس «كوفيد-19»، من بينها 7013 حالة وفاة.

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