تحرك إسرائيلي لشراء طائرات «إف-35» جديدة وأخرى للتزويد بالوقود وذخائر

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 16 فبراير 2021, 09:05 مساء

قال مسؤول إسرائيلي الثلاثاء إن لجنة وزارية إسرائيلية وافقت على شراء طائرات مقاتلة جديدة وطائرات للتزويد بالوقود وذخائر من شركات أميركية، في صفقة ستقدر قيمتها بمليارات الدولارات.

أضاف المسؤول، مشترطا عدم ذكر اسمه بسبب إدلائه بتصريحات بخصوص أمور ما زالت رهن التفاوض: «وافقت لجنة مشتريات وزارية على شراء سرب جديد من الطائرات المقاتلة طراز إف-35 وأربع طائرات جديدة للتزويد بالوقود وكمية ضخمة من الذخائر»، بحسب «رويترز».

وستكون هذه أول صفقة مبيعات عسكرية خارجية لإسرائيل في ظل الإدارة الجديدة للرئيس جو بايدن، ولأن إجراءات المبيعات تستغرق شهورا فمن المحتمل أن يعود أصل هذه الصفقات إلى إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب.

وتبحث إسرائيل منذ فترة شراء طائرات للتزويد بالوقود من طراز «كيه سي-46» التي تصنعها شركة بوينغ، كما تتطلع لشراء سرب إضافي يضم 24 أو 25 طائرة طراز «إف-35» من صنع شركة لوكهيد مارتن. وأوقفت إدارة بايدن موقتا بعض صفقات الأسلحة المعلقة لحلفاء للولايات المتحدة مثل السعودية والإمارات من أجل مراجعتها.

وعلى الرغم من موافقة إسرائيل على الصفقة فإنه يتعين إخطار الكونغرس الأميركي بصفقات الأسلحة الكبيرة قبل توقيع عقودها.

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