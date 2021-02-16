كونتي يعود للتدريس بجامعة فلورنسا

رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن رئيس الوزراء الإيطالي السابق، جوزيبي كونتي، اليوم الإثنين، أنه سيعود إلى التدريس بكلية القانون في جامعة فلورنسا بعد انتهاء إذن الإجازة الممنوح له من الجامعة خلال رئاسته للحكومتين السابقتين، الأولى في ائتلاف بين حزب الرابطة اليميني وحركة خمس نجوم، والثانية بين الحركة والحزب الديمقراطي وأحزاب صغيرة أخرى.

وقال كونتي، المقرب من خمس نجوم، في تصريح إلى موقع جريدة (ال فاتو كوتيديانو) الإلكتروني، «مستقبلي القريب هو العودة إلى فلورنسا، كأستاذ في الجامعة»، بحسب وكالة آكي.

وأضاف، في معرض إجابته عن سؤال حول مستقبله السياسي: «هناك طرق عديدة للمشاركة في الحياة السياسية سنناقشها مع الأصدقاء (في حركة خمس نجوم) ورفقاء الدرب» في الحزب الديمقراطي.