«الصحة العالمية» تسمح بالاستخدام الطارئ للقاح «أسترازينيكا» المضاد لكورونا

كل ما تحتاج معرفته عن لقاح «أسترازينيكا» (الإنترنت)

فتحت منظمة الصحة العالمية الإثنين الطريق أمام بدء توزيع مئات ملايين الجرعات من لقاح أسترازينيكا المضاد لكوفيد-19 للدول الأكثر فقراً، في وقت دخلت فيه أوكلاند كبرى مدن نيوزيلندا، في إغلاق لثلاثة أيام.

من جهتها، بدأت إنجلترا الإثنين فرض حجر صحي إلزامي في الفندق للمقيمين على أراضيها الوافدين من دول مصنفة خطرة، في تدبير يهدف إلى مكافحة تفشي النسخ المتحوّرة من فيروس كورونا.، وفق «فرانس برس».

الاستخدام الطارئ للقاح أسترازينيكا

في جنيف، أعلنت منظمة الصحة العالمية الإثنين موافقتها على الاستخدام الطارئ للقاح أسترازينيكا ضد كوفيد-19، ما سيسمح ببدء توزيعه عبر آلية كوفاكس التي وضعت لضمان التوزيع العادل للقاحات.

وتشكّل جرعات لقاح أسترازينيكا الغالبية العظمى من 337,2 مليون جرعة لقاح تنوي آلية كوفاكس التي تقودها منظمة الصحة العالمية إلى جانب تحالف اللقاحات (غافي) وائتلاف «سيبي» للابتكار في مواجهة الأوبئة، توزيعها خلال الفصل الأول من العام. وتنتج الجرعات المخصصة لكوفاكس في معهد الأمصال الهندي «سيروم اينستيتيوت أوف إنديا» وفي كوريا الجنوبية. ويتعلق هذا الترخيص الطارئ بنسختين من اللقاح.

«إخفاق أخلاقي»

وسبق أن أوصت باللقاح الأسبوع الماضي لجنة اللقاحات في منظمة الصحة العالمية لكل من تزيد أعمارهم عن 18 عاماً وحتى في الدول التي تشهد تفشياً لنسخ من الفيروس أشد عدوى. وبالنسبة لمنظمة الصحة العالمية وخبرائها، فإن الهدف من هذا اللقاح في الوقت الحالي هو الحدّ من خطورة الوباء وتقليل معدل الوفيات الناجمة عنه، بعدما أودى منذ أكثر من عام بحياة 2,4 مليون شخص.

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وكان مدير عام منظمة الصحة العالمية دعا أواخر يناير إلى عدم تكرار أخطاء الماضي والتخلي عن الدول الفقيرة بانتظار أن تلقح الدول الغنية سكانها. وحذر من خطر الوقوع في «إخفاق أخلاقي كارثي».

الإجراء الصارم

يأتي ذلك فيما دخل مليونا شخص في مدينة أوكلاند الإثنين إغلاقاً لمدة ثلاثة أيام. وأمرت رئيسة وزراء نيوزيلدا جاسيندا أردرن بفرض هذا الإجراء الصارم بعد اكتشاف أول بؤرة إصابات بالنسخة المتحورة من فيروس كورونا التي ظهرت في بريطانيا، مع رصد حالتين من الثلاث المكتشفة لدى العائلة نفسها في المدينة الكبرى الواقعة في الجزيرة الشمالية.

لا تزال السلطات تجهل كيفية وصول هذه النسخة المتحورة إلى البلاد، بعدما بدا أنها قضت على الفيروس بالكامل تقريبًا. وكانت شوارع أوكلاند مهجورة الإثنين، فيما تجمعت حشود في مراكز الفحص، ووقفت طوابير من السيارات عند نقاط التفتيش التي أقامتها للشرطة.

غرامة بقيمة 1125 يورو

واعتباراً من الإثنين، بات ينبغي على سكان بريطانيا والمواطنين الإيرلنديين الوافدين إلى انجلترا من هذه الدول، الخضوع لحجر صحي في فندق تحت المراقبة لمدة 10 أيام. وينبغي أيضاً على المسافرين الآتين من دول أخرى الخضوع لحجر لمدة 10 أيام، لكن يمكن أن يعزلوا أنفسهم في منازلهم.

وقال تشارلي إسلام هاري مدير فندق سان جيلز في هيثرو ب«التأكيد لن يكون من السهل البقاء في غرفة فندق لمدة 10 أيام دون أن تتمكن من الذهاب إلى أي مكان»، مؤكدا أن الموظفين سيعملون على ضمان راحة هذا النوع الجديد من النزلاء.

وتبلغ تكلفة المكوث في أحد فنادق الحجر على نفقة المسافرين بشكل كامل، 1750 جنيهًا استرلينيًا (قرابة ألفي يورو)، وتشمل تكلفة فحصي الكشف عن الإصابة بالمرض. ويتعين عليهم الخضوع لفحص كوفيد في اليومين الثاني والثامن من الحجر، إضافة إلى إبراز نتيجة سلبية لفحص أجروه قبل 72 ساعة من موعد رحلتهم.

نسخ من الفيروس

ويواجه المخالفون عقوبات صارمة تبدأ بفرض غرامة بقيمة ألف جنيه استرليني (1125 يورو) في حال لم يبرز الشخص عند وصوله نتيجة سلبية لفحص كوفيد وحتى10 آلاف جنيه للأشخاص الذين يحاولون الفرار من الحجر في الفندق.

وتحاول الحكومة البريطانية حماية البلاد من دخول نسخ من الفيروس أكثر قوةً، بعدما نجحت في تحقيق هدفها الطموح بإعطاء 15 مليون جرعة لقاح قبل منتصف فبراير، أي 23% من سكان المملكة المتحدة. وأكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أنه يريد البدء بتطبيق تخفيف للإغلاق بشكل «لا عودة عنه لكن بحذر».

من ناحية أخرى، ما زال قرار ألمانيا بإغلاق حدودها مع مقاطعة تيرول النمساوية ومع الجمهورية التشيكية يثير التوتر. وأعلن وزير الدولة الفرنسي المكلف الشؤون الأوروبية كليمان بون الإثنين أن باريس «لا تود أن تغلق ألمانيا حدودها بالكامل» مع فرنسا. وألمحت الحكومة الألمانية إلى أنها قد تتخذ القرار ذاته بالنسبة لفرنسا في الأيام المقبلة بسبب الوضع الصحي في مقاطعة موزيل الفرنسية.

استقالة وزيرة الصحة

في أميركا اللاتينية، تواجه حكومة البيرو فضيحة تتعلق بتلقي مسؤولين حكوميين لقاحات مضادة لكوفيد-19 قبل وقت طويل من إتاحتها للعامة.

وبعد استقالة وزيرة الصحة بيلار مازيتي الجمعة، غادرت وزيرة الخارجية إليزابيث أستيت منصبها، معترفة بأنها تلقّت اللقاح في يناير. في ريو دي جانيرو البرازيلية، سيتوقف إعطاء اللقاحات الثلاثاء على أن تستأنف الأسبوع المقبل بسبب نقص الجرعات، كما أعلن إدواردو باييس رئيس بلدية ثاني أكثر مدن البرازيل تضرراً من الجائحة.

في العراق، قررت السلطات العراقية فرض إجراءات حظر جزئي لمواجهة وباء كوفيد-19 مع إعلان وزير الصحة العراقي الإثنين اكتشاف النسخة البريطانية المتحورة من فيروس كورونا خلال فحوصات أجرتها مختبرات الصحة العامة في بغداد.

إرجاء عملية تطعيم

في الأثناء، أعلنت الحكومة الفلسطينية الإثنين إرجاء عملية تطعيم مواطنيها ضد فيروس كورونا بسبب تأخر وصول اللقاحات المطلوبة، في وقت عادت فيه أعداد الإصابات في الأراضي الفلسطينية إلى الارتفاع. في أفريقيا، تلقت زيمبابوي، التي تعاني وضعا اقتصاديا وصحيا كارثيا، الإثنين دفعة أولى اللقاح ضد فيروس كورونا ضمت 200 ألف لقاح قدمتها شركة سينوفارم الصينية المصنعة لها.

من جهة ثانية، أعلنت أكبر شركة لتصنيع اللقاحات في العالم الإثنين أنّها ستسلم لقاحات ضد كوفيد-19 من الهند إلى كندا «في أقل من شهر». وكثّفت الهند، المعروفة باسم الصيدلية العالمية، شحنات الطعوم العالمية التي يصنعها معهد الأمصال الهندي «سيروم اينستيتيوت أوف إنديا» وظهر كفاعل رئيسي في مكافحة فيروس كورونا، كشكل من أشكال «دبلوماسية اللقاحات». إلى كندا «في أقل من شهر»، بعد أيام من مكالمة هاتفية بين زعيمي البلدين.