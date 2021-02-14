الحريري لا يرى مخرجا للأزمة اللبنانية إلا بدعم عربي ودولي

رئيس تيار المستقبل اللبناني سعد الحريري. (أرشيفية: الإنترنت)

قال رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري، الأحد، إنه لا يمكن إنقاذ بلاده من أزمتها الحالية دون دعم الدول العربية والمجتمع الدولي.

وقال: «ليس هناك مَخرج من الأزمة بمعزل عن العرب والمجتمع الدولي، ومن دون مصالحة عميقة مع الأشقاء العرب والتوقف عن استخدام البلد منصة للهجوم على دول الخليج العربي وتهديد مصالح اللبنانيين»، وفق «رويترز».

الاقتصاد اللبناني

وأضاف الحريري، في كلمة عبر التلفزيون في ذكرى مرور 16 عامًا على اغتيال والده رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري، «هذه معادلة أرساها الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وكل خطوة نقوم بها هي من وحي مدرسته، لخدمة لبنان واللبنانيين. ليس لخدمة أحد آخر».

ودانت محكمة مدعومة من الأمم المتحدة عضوًا في حزب الله في ديسمبر بالتآمر لقتل رفيق الحريري في تفجير 2005. ونفت جماعة حزب الله أي صلة لها بالاغتيال. ولفترة طويلة كانت دول الخليج تدعم الاقتصاد اللبناني الهش، لكن هذه الدول تبدو غير راغبة في المساعدة لتخفيف أسوأ أزمة مالية في بيروت منذ عقود وتلقي باللائمة على تنامي قوة جماعة حزب الله المدعومة من إيران.

الحريري مكلف تشكيل الحكومة

وكُلف الحريري، وهو رئيس وزراء سابق، تشكيل حكومة بعد استقالة مصطفى أديب في سبتمبر. ويجد الحريري صعوبة حتى الآن في تشكيل حكومة لتقاسم السلطة مع جميع الأطراف اللبنانية، بما في ذلك حزب الله المتحالف مع إيران.

وفي ظل نظام تقاسم السلطة الطائفي ينبغي أن يكون رئيس البلاد مسيحيًّا مارونيًّا ورئيس الوزراء مسلمًا سنيًّا. والرئيس الحالي ميشال عون حليف لحزب الله الذي أدرجته الولايات المتحدة على قائمة الجماعات الإرهابية. ويوم الأحد ألقى الحريري باللوم على عون في عرقلة تشكيل الحكومة. وقال إنه قدم لعون تشكيلة حكومة 14 مرة ولكنه لم يوافق عليها، متذرعًا بالحفاظ على حقوق المسيحيين وأن آخر مرة كانت منذ يومين.

وقال الحريري: «جواب فخامة الرئيس الأولي بصراحة لم يكن مشجعًا، وعاد إلى نغمة 6 زائد الطاشناق (الأرمني المسيحي) أي الثلث المعطل» في إشارة إلى ثلث أعضاء الحكومة بما يخوله الاعتراض على القرارات المهمة. لكن الحريري قال إن «هذا مستحيل».

انهيار مالي

ويعاني لبنان انهيارًا ماليًّا مع تصاعد الدين الوطني وارتفاع معدلات البطالة وتراجع العملة، مما أدى إلى زيادة التضخم. وسافر الحريري في الأسابيع الماضية إلى مصر والإمارات وفرنسا.

وتشكل الحكومة الجديدة الخطوة الأولى في خارطة طريق فرنسية. وتتضمن المبادرة الفرنسية خطوات للتصدي للفساد المستشري وتنفيذ الإصلاحات اللازمة لتحريك مساعدات دولية بمليارات الدولارات لإصلاح الاقتصاد الذي انهار بسبب تراكم الديون.

وقال الحريري: «في كل لقاءاتي العربية والدولية، وفي كل اتصالاتي التي أجريتها، هناك جهوزية واستعداد لا بل حماس، لمساعدة لبنان، لوقف الانهيار، لإعادة إعمار بيروت».