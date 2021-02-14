الخرطوم تدين عدوان إثيوبيا بدخول قواتها أراضي سودانية

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 14 فبراير 2021, 08:33 مساء
مقاتل من الجيش الإثيوبي. (أف ب)

دان السودان، مساء الأحد، «عدوان إثيوبيا» بدخول قواتها أراضي سودانية، وطالبها بـ«الكف فورًا» عن تعديها على أراضيه.

وقالت الخارجية السودانية في بيانها: «يدين السودان ويستنكر العدوان الذي قامت به إثيوبيا بدخول قواتها أراضي تتبع له قانونًا، في انتهاك مباشر لسيادة السودان وسلامة أراضيه، ولقيم الجوار والتعامل الإيجابي بين الدول بما يعزز الاستقرار والأمن».

وأضافت أن اعتداء إثيوبيا على الأرض السودانية هو تصعيد يؤسف له ولا يمكن قبوله. وأفادت بأن التصعيد من شأنه أن تكون له انعكاسات خطيرة على الأمن والاستقرار في المنطقة.

وطالب السودان إثيوبيا بالكف فورًا عن تعديها على أراضيه، وأن تعدل إلى الحوار وتحرص على إكمال إعادة تخطيط الحدود المتفق عليها، ووضع العلامات الدالة عليها. وحملت الخرطوم إثيوبيا المسؤولية كاملة عما سيجر إليه عدوانها من تبعات.

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