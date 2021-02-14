الإدارة الأميركية تلغي برنامج «ابقوا في المكسيك» المثير للجدل

مهاجرون من الهندوراس في قافلة متجهة إلى الولايات المتحدة 17يناير 2020. (فرانس برس)

سيُسمح لطالبي اللجوء الذين أُجبروا على الانتظار في المكسيك ريثما تبت السلطات الأميركية في طلباتهم، بدخول الولايات المتحدة اعتبارًا من الأسبوع المقبل حسبما أعلنت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، وكان الرئيس الأميركي طلب من وزارة الأمن الداخلي في وقت سابق هذا الشهر اتخاذ خطوات لإنهاء برنامج «ابقوا في المكسيك» المثير للجدل، الذي وضعه سلفه دونالد ترامب، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وأُعيد في إطار البرنامج عشرات الآلاف من طالبي اللجوء غير المكسيكيين وغالبيتهم من أميركا الوسطى، إلى الحدود بانتظار دراسة طلباتهم للجوء ما تسبب بأزمة إنسانية في المنطقة، فاقمتها جائحة «كوفيد-19»، المعروف بكورونا المستجد.

طلبات اللجوء تصل إلى 35 ألف شخص

وأعلنت الوكالة في بيان أنه «اعتبارًا من 19 فبراير، تبدأ وزارة الأمن الداخلي المرحلة الأولى من برنامجها لاستئناف مسار مؤمّن ومنظم على الحدود الجنوبية الغربية»، ويجرى النظر حاليًا في طلبات لجوء 35 ألف شخص تقريبًا. وسيخضع مقدمو الطلبات لفحوص كوفيد، بحسب مسؤول في وزارة الأمن الداخلي طلب عدم كشف اسمه.

وأُعيد 70 ألف طالب لجوء على الأقل إلى المكسيك، في إطار تلك السياسة منذ يناير 2019 عندما بدأ تطبيق البرنامج، ولغاية ديسمبر 2020، بحسب منظمة «مجلس الهجرة الأميركي» غير الحكومية، وأكدت السلطات الأميركية أنها تعمل عن كثب مع الحكومة المكسيكية ومنظمات دولية وجمعيات غير حكومية عند الحدود.

وشدد وزير الداخلية الأميركي، أليخاندرو مايوركاس، وهو أول أميركي من أصل لاتيني يتولى هذا المنصب، على أن واشنطن مصممة على «بناء نظام هجرة آمن ومنظم وإنساني»، وقال في بيان إن «التدابير الأخيرة هي مرحلة جديدة في التزامنا إصلاح سياسات الهجرة التي لا تتوافق مع قيم أمتنا»، وكان البرنامج جزءًا من سياسات ترامب المتشددة لوقف الهجرة غير الشرعية، التي عرفت بها إدارته وتتضمن مساعي لبناء جدار حدودي، وإجراءات أدت إلى فصل أولاد عن آلاف العائلات المهاجرة.

وبعد تسلم بايدن مهامه في 20 يناير، أعلنت إدارته عزمها على إلغاء التدابير الأكثر إثارة للجدل، وإنشاء فريق عمل لجمع شمل العائلات التي فصلت في إطار السياسات التي وصفتها إدارته بـ«العار الوطني».

وفي يوم تنصيب بايدن أعلنت وزارة الأمن الداخلي تعليق الطلبات الجديدة لبرنامج «ابقوا في المكسيك» وطلبت من جميع الذين قدموا طلبات، البقاء في أماكنهم بانتظار إبلاغهم بالمستجدات المتعلقة بها.

وقالت واشنطن، الجمعة الماضي، إن مقدمي الطلبات «لا يجب أن يأتوا إلى الحدود قبل أن يُطلب منهم ذلك».

وفي المكسيك رحب الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور خلال إيجاز صحفي بإجراءات بايدن. وقال إنه يأمل أن يناقش مع بايدن برنامج تأشيرة عمل للمكسيكيين ومواطني دول أميركا الوسطى، مؤكدًا أن «وجودهم كعمال في الولايات المتحدة»، حيوي للاقتصاد الأميركي.

ورحب المهاجرون في المكسيك بالتغير في السياسات في واشنطن، وقالت نيكول بويسكو، الهندوراسية البالغة 19 عامًا وتقيم في مركز إيواء في سيوداد خواريز على الحدود الأميركية منذ عام ونصف العام: «مع هذه الأخبار تقترب معجزتنا من التحقق»، وأضافت: «أنا بغاية السعادة لأننا خلال فترة انتظارنا هنا شهدنا أمورًا غير سارة».

من جانبه شكر الهندوراسي خوسيه مدريد، البالغ 40 عامًا إدارة بايدن، وقال هذا الرجل المقيم في سيوداد خواريز منذ عامين تقريبًا: «الحياة صعبة جدًّا في أميركا الوسطى، نحن ممتنون للرئيس لاتخاذ ذلك القرار ومساعدة أميركا الوسطى».