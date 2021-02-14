وزير الدفاع الأميركي الجديد يسعى إلى طمأنة الشركاء في الحلف الأطلسي

وزير الدفاع الأميركي الجديد لويد أوستن في البنتاغون في واشنطن. (أ ف ب)

سيجدد وزير الدفاع الأميركي الجديد لويد أوستن تأكيد التزام الولايات المتحدة حيال حلف شمال الأطلسي، وسيعد الحلفاء بعدم اتخاذ أي قرار مهمّ دون التشاور معهم، بهدف طي صفحة سنوات الرئيس السابق دونالد ترامب.

ويعقد وزراء الدفاع في الدول الأعضاء في الحلف اجتماعاً عبر الأربعاء والخميس. وأكد الناطق باسم البنتاغون جون كيربي الجمعة أن أوستن سينقل رسالة «إيجابية حول أهمية الحلف الأطلسي»، بحسب «فرانس برس».

إحياء الالتزام الأميركي

وأضاف أن أوستن «يريد إحياء التزامنا حيال الحلف» مشيراً إلى أن رسالته «ستكون أننا أفضل عندما نتحرك معا والعمل كفريق يجعلنا أقوى والأمن الجماعي هو أمن مشترك ويصبّ أيضاً في مصلحتنا المشتركة». وقال كيربي إن الملف الشائك الذي يمثله انسحاب القوات الأميركية من أفغانستان المقرر مطلع مايو، سيكون على رأس برنامج المحادثات لكن لا يتوقع إعلان أي قرار.

وذكّر الناطق بأن «القائد الأعلى (الرئيس جو بايدن) هو الذي يتخذ هذا النوع من القرارات»، مشيرا إلى أن هذا الاجتماع الوزاري سيساعد أوستن «في تكوين أفكاره ونوع التوصيات التي يجب أن يعطيها للقائد الأعلى». وتابع «كما قال لنظرائه، خصوصاً في الحلف الأطلسي، لن يتمّ اتخاذ أي قرار دون استشارة ومناقشة حسب الأصول معهم».

وبموجب الاتفاق التاريخي الموقع في فبراير 2020 بين واشنطن وحركة طالبان، تعهّدت الولايات المتحدة بسحب كافة قواتها من أفغانستان بحلول مايو 2021، مقابل خصوصا تقديم المتمردين ضمانات أمنية.

وخفّضت واشنطن في 15 يناير عديد جنودها في أفغانستان إلى 2500، وهو أدنى عدد جنود لها في البلاد منذ 2001، في وقت أبقى حلفاء الأطلسي قواتهم هناك. إلا أن هجمات طالبان تضاعفت ودعت مجموعة استشارية شكلها الكونغرس الأميركي إلى إرجاء موعد الانسحاب العسكري الكامل مطلع مايو بعد أن اعتبرت أن طالبان لا تحترم تعهداتها بموجب الاتفاق.

تغيّر اللهجة

من مواضيع النقاش الأخرى، هناك مسألة تجميد الانسحاب الجزئي للقوات الأميركية من ألمانيا، وهو قرار اتخذه ترامب. وأعلن الرئيس السابق في يونيو أنه يعتزم تخفيض عديد القوات الأميركية المتواجدة بشكل دائم في ألمانيا إلى 25 ألف عنصر، مقابل 34500 في الوقت الحالي.

ولم يكن هذا الانسحاب قد بدأ عندما وصل بايدن إلى البيت الأبيض في 20 يناير، وفق ما أفاد ناطق آخر باسم البنتاغون اللفتنانت كولونيل توماس كامبل. وقال «كنا لا نزال في مرحلة التخطيط». وازدادت الخلافات خلال ولاية ترامب بسبب إصرار الملياردير الجمهوري على جعل حلفاء الولايات المتحدة «يدفعون» من أجل دفاعهم. وفي هذه المسألة أيضاً، تغيّرت اللهجة.

وقال كيربي «أعتقد أن وزير الدفاع سيذكّر بأن الأمن الجماعي هو أمن يتم تقاسمه»، مشيراً إلى أن أعضاء الحلف الأطلسي تعهّدوا في 2014 بتخصيص 2% من ميزانيتهم للدفاع. وأضاف «لكن أعتقد أيضاً أنه سيعترف بأن الكثير من حلفائنا في الأطلسي يبلغون وحتى يتجاوزون نسبة 2%، وأن كثيرين يبذلون جهوداً كبيرة لبلوغها».

المتطرفون الأجانب

ويُفترض أن يناقش الوزراء أيضاً مسألة المتطرفين الأجانب الذين لا يزالون معتقلين في مخيمات في شمال شرق سورية تديرها القوات الكردية. وفي هذا الملف، تدعو إدارة بايدن الأسرة الدولية إلى إعادة مواطنيها، في استمرارية لنهج إدارة ترامب.

وبحسب الأمم المتحدة، يعيش في مخيمات الاعتقال هذه أكثر من 64 ألف شخص 15% منهم أجانب وغالبيتهم نساء وأطفال هم بشكل عام أفراد عائلات مقاتلين في تنظيم «داعش». وتتردد معظم الدول خصوصاً الأوروبية منها، التي لديها مواطنون في هذه المخيمات، في إعادتهم. وأعاد بعضها من بينها فرنسا، عدداً محدوداً من أبناء المتطرفين اليتامى.

وقد يكون موضوع التوتر مع تركيا أيضاً على جدول أعمال الحلف، خصوصاً حصول أنقرة على صواريخ دفاع روسية من نوع اس-400. وطالبت إدارة بايدن أنقرة بالتخلي عنها، متبعةً أيضاً خطّ إدارة ترامب في هذه المسألة.