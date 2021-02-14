كوسوفو: هل تنهي الانتخابات سيطرة جيل الحرب من السياسيين على الحكم

زعيم حزب «فيتيفيندوسيي» ألبين كورتي والرئيسة بالإنابة فيوسا عثماني يتحدثان أمام أنصارهما بكوسوفو. 12فبراير 2021 .(أ ف ب)

تنظّم كوسوفو، الأحد، انتخابات تشريعية يتطلع من خلالها جيل جديد من السياسيين إنهاء حكم سيطرة جيل الحرب من السياسيين من المتمردين السابقين، مستغلاً سأم الشعب المرهق جراء الركود والفساد وانعدام الاستقرار السياسي، ويشهد كوسوفو الذي كان إقليماً في جمهورية صربيا ولا يزال يسعى إلى الاعتراف به بشكل كامل على الساحة الدولية، خامس انتخابات تشريعية مبكرة منذ إعلان استقلاله العام 2008.

وستكون الحكومة التي تنبثق من انتخابات الأحد، الثالثة منذ بدء تفشي فيروس كورونا قبل عام. وفاقم وباء «كوفيد-19» الصعوبات الاقتصادية في البلد الفقير وأودى بحياة أكثر من 1500 شخص في وقت لا يزال التلقيح بعيد المنال، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وفُتحت مراكز الاقتراع عند الساعة السادسة صباحا بتوقيت غرينتش في ظلّ تساقط الثلوج وبرودة الطقس، ودعت رئيسة اللجنة الانتخابية المركزية فالديتي داكا الناخبين إلى «احترام القواعد» الصحية أثناء عملية التصويت، ولطالما نجح أبطال المعركة الانفصالية ضد صربيا (1998-1999) في الحفاظ على هيمنتهم على رأس السلطة.

الرغبة بالتغيير في كوسوفو

وقال أستاذ مادة الاقتصاد صبري قادريو إن «الوقت حان للقيام بتنظيف فعلي»، وبالنسبة لكثيرين، يجسّد حزب «فيتيفيندوسيي» الرغبة في التغيير في كوسوفو، ويحظى هذا الحزب القومي اليساري بزعامة البين كورتي الذي يخوض حرباً ضد الفساد، بشعبية كبيرة في صفوف الشباب والشتات.

وتعطي بعض استطلاعات الرأي الحزب الإصلاحي 50% من نوايا التصويت، لكن يبقى معرفة ما إذا كان ألبين كورتي سينجح في الحصول على أكثرية لتشكيل حكومة.

وقال كورتي البالغ 45 عاماً، والذي قبع في سجون الرئيس الصربي السابق سلوبودان ميلوشيفيتش، «نحن نصل إلى الحكم، وهم يغادرون» مضيفاً أنه سيصبح «رئيس وزراء للجميع»، حيث يخوض المتمردون السابقون المعركة الانتخابية، في ظلّ غياب عدد من شخصياتهم الرئيسية من بينها الرئيس السابق هاشم تاجي الذي وجه إليه القضاء الدولي في نوفمبر تهمة ارتكاب جرائم حرب.

في المقابل، ازدادت فرص فوز حزب «فيتيفيندوسيي» بعدما انضمّت إليه الرئيسة بالإنابة فيوسا عثماني البالغة 38 عاماً، وهي رمز الجيل الجديد من الطبقة السياسية التي تركت حزب «رابطة كوسوفو الديمقراطية» اليميني الوسطي، بزعامة رئيس الوزراء المنتهية ولايته عبدالله هوتي.

وتُظهر استطلاعات الرأي أن حزب الاتحاد الديمقراطي الكوسوفي بزعامة الرئيس السابق تاجي ومتمردين سابقين سيحلّ في المرتبة الثانية (بين 13 و23% من نوايا التصويت) مع برنامج مبني على مكافحة الفقر. ويُتوقع أن يحلّ حزب «رابطة كوسوفو الديمقراطية» ثالثاً واعداً بتقديم مساعدات للشركات والأشخاص المتضررين جراء الوباء.

وحلّ حزب «فيتيفيندوسيي» في المرتبة الأولى بفارق ضئيل جداً في الانتخابات التشريعية الأخيرة، إلا أنه استُبعد من الحكم من جانب ائتلافات شكلتها أحزاب أخرى. والعام 2020، استمرت حكومة كورتي حوالي 50 يوماً قبل أن تسقط.

ويأمل كورتي هذه المرة بالفوز بـ61 مقعداً من أصل 120، وهو العدد المطلوب لتشكيل حكومة، ويوضح محللون أن الجميع لا يؤيدون كامل برنامج الحزب الذي عُرف في السابق بتظاهراته العنيفة، إلا أنهم سئموا ويريدون وجوهاً جديدة في الحكم.

وتقول مديرة منصة «سيفيكوس» دونيكا إيميني لوكالة «فرانس برس» إن «الناخبين ليسوا بالضرورة موافقين مع حزب فيتيفيندوسيي، إلا أنهم يريدون تغيير النخب السياسية»، مضيفةً بـ«النسبة لكثيرين، فيتيفيندوسيي هو الملاذ الأخير».

وألبين كورتي متّهم من جانب خصومه بأن لديه أهدافاً سلطوية ويمثل تهديداً للعلاقة المميزة التي تجمع كوسوفو والولايات المتحدة، ومنعته السلطات الانتخابية من الترشح شخصياً للانتخابات بسبب إدانته بتهمة إلقاء غاز مسيل للدموع في البرلمان. لكن ذلك لن يمنعه من تشكيل حكومة في حال فاز حزبه في الانتخابات.

ويُخصص عشرون مقعداً للأقليات، نصفهم لنواب صرب قد يكون لهم الكلمة الفصل، ومهما حصل، ينبغي على الحكومة الجديدة مواصلة حوار صعب مع صربيا يُجرى برعاية الاتحاد الأوروبي ويهدف إلى تطبيع العلاقات مع بلغراد التي لا تزال ترفض الاعتراف باستقلال الإقليم الذي كان تابعاً لها، تغلق مراكز الاقتراع عند الساعة السادسة بتوقيت غرينتش ويُرتقب صدور النتائج بعد بضع ساعات.