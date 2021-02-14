أفغانستان: احتراق ما لا يقل عن 100 صهريج وقود عند الحدود مع إيران

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 14 فبراير 2021, 11:15 صباحا
مصاب يتلقى الرعاية الطبية في قسم الحروق في مستشفى هرات 13 فبراير 2021. (أ ف ب)

أتى حريق على ما لا يقل عن مئة صهريج وقود السبت في أفغانستان عند أحد المعابر الحدودية الرئيسية مع إيران مخلفا أضرارا بملايين الدولارات، على ما أفاد مسؤولون الأحد، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وقال الناطق باسم حاكم ولاية هرات، جيلاني فرهاد، حيث وقع الحريق «تبلغنا عن 100 إلى 200 شاحنة دمرت، نحتاج إلى مزيد من الوقت لتقييم حجم الأضرار»، مضيفًا أن «نحو 20 جريحا نقلوا إلى المستشفى إثر الحريق الذي اندلع بعد ظهر السبت عند معبر إسلام قلعة».

وقالت وزارة المال إن الحريق اندلع في شاحنة بحسب التقارير الأولية قبل أن ينتشر سريعا، وأوضحت أن الحريق تسبب بـ«أضرار مادية كبيرة»، لا سيما في ما يتعلق بالوقود والصهاريج ومنشآت هيئة الجمارك عند المعبر.

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