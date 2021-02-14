أول تعليق من بايدن على تبرئة ترامب من تهمة «الدعوة للتمرد»

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 14 فبراير 2021, 08:24 صباحا
صورة مركبة تجمع ترامب وجو بايدن. (أرشيفية: أ ف ب)

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، السبت، أنّه رغم تبرئة الرئيس السابق دونالد ترامب في مجلس الشيوخ من تهمة «الحض على التمرد» فيما يتعلق بأعمال العنف التي شهدها مقر الكابيتول في 6 يناير الماضي، «فإن التهم الموجهة إليه ليست موضع خلاف، وأن ذلك الاعتداء يُظهر أن الديمقراطيّة هشة».

وقال بايدن بعد تبرئة ترامب، السبت: «في حين أن التصويت النهائي لم يؤد إلى إدانة، فإن جوهر التهمة ليس محل خلاف، وهذا الفصل المحزن من تاريخنا ذكرنا بأن الديمقراطية هشة. يجب الدفاع عنها دائمًا. يجب أن نكون على الدوام يقظين»، حسبما نقلت عنه وكالة «فرانس برس».

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