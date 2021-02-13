«الشيوخ الأميركي» يتوصل إلى اتفاق على عدم استدعاء شهود في محاكمة ترامب

الرئيس دونالد ترامب يرفع جريدة بعنوان تبرئة في إفطار الصلاة الوطني السنوي الـ 68 ، في فندق هيلتون واشنطن ، 6 فبراير 2020 ، في واشنطن. (الإنترنت)

توصل الديمقراطيون وجهة الدفاع عن دونالد ترامب، السبت، إلى اتفاق يتيح تجنب استدعاء شهود، ومواصلة محاكمة الرئيس السابق التي يتوقع أن تنتهي بإصدار حكم اليوم.

وأعلن الجانبان الاتفاق خلال جلسة علنية لمجلس الشيوخ الذي يحاكم ترامب منذ الثلاثاء بتهمة «الحض على التمرد»، وفق «فرانس برس».

وكان المدعون الديمقراطيون أعلنوا في وقت سابق أنهم يرغبون في الاستماع إلى شهادة النائبة الديمقراطية جايم هيريرا بوتلر، الأمر الذي كان سيطيل أمد المحاكمة. وكان زعيم الجمهوريين في المجلس ميتش ماكونيل قد قال السبت إنه سيصوت ضد إدانة ترامب، وهو ما أوحى بقرب محاكمة الأخير من نهايتها بتبرئة محتملة.

وكتب ماكونيل في رسالة لزملائه نقلتها وسائل الإعلام «سأصوت من أجل التبرئة»، ما زاد آنذاك من احتمالية فشل الديمقراطيون في تأمين غالبية الثلثين في مجلس الشيوخ لإدانة ترامب بتهمة التحريض على التمرد قبل نتيجة التصويت المفاجئة.