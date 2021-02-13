«الشيوخ الأميركي» يتوصل إلى اتفاق على عدم استدعاء شهود في محاكمة ترامب

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 13 فبراير 2021, 08:25 مساء
الرئيس دونالد ترامب يرفع جريدة بعنوان تبرئة في إفطار الصلاة الوطني السنوي الـ 68 ، في فندق هيلتون واشنطن ، 6 فبراير 2020 ، في واشنطن. (الإنترنت)

توصل الديمقراطيون وجهة الدفاع عن دونالد ترامب، السبت، إلى اتفاق يتيح تجنب استدعاء شهود، ومواصلة محاكمة الرئيس السابق التي يتوقع أن تنتهي بإصدار حكم اليوم.

وأعلن الجانبان الاتفاق خلال جلسة علنية لمجلس الشيوخ الذي يحاكم ترامب منذ الثلاثاء بتهمة «الحض على التمرد»، وفق «فرانس برس».

وكان المدعون الديمقراطيون أعلنوا في وقت سابق أنهم يرغبون في الاستماع إلى شهادة النائبة الديمقراطية جايم هيريرا بوتلر، الأمر الذي كان سيطيل أمد المحاكمة. وكان زعيم الجمهوريين في المجلس ميتش ماكونيل قد قال السبت إنه سيصوت ضد إدانة ترامب، وهو ما أوحى بقرب محاكمة الأخير من نهايتها بتبرئة محتملة.

وكتب ماكونيل في رسالة لزملائه نقلتها وسائل الإعلام «سأصوت من أجل التبرئة»، ما زاد آنذاك من احتمالية فشل الديمقراطيون في تأمين غالبية الثلثين في مجلس الشيوخ لإدانة ترامب بتهمة التحريض على التمرد قبل نتيجة التصويت المفاجئة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«فرانس برس»: العلاقات بين تركيا وإدارة بايدن تبدو متوترة من البداية
دولى
«الشيوخ الأميركي» يصوت لصالح الاستماع للشهود ما يطيل أمد محاكمة ترامب
دولى
ضبط تشكيل عصابي يمتهن السطو المسلح وسرقة المركبات الآلية بطرابلس
ليبيا
مباحثات مع «الصحة العالمية» و«يونيسيف» لإطلاق حملة تطعيم ضد «كورونا» في ليبيا
ليبيا
«الجمارك» تبدأ تنفيذ برنامج التتبع الإلكتروني للمنتجات الواردة إلى الموانئ ...
ليبيا
مع انتخاب المنفي ودبيبة.. الخلافات الإقليمية تتجدد حول مذكرة التفاهم بين الوفاق ...
ليبيا
السني: لجنة العقوبات بمجلس الأمن رفضت رسميا طلب بلجيكا التصرف في أي أموال مجمدة
ليبيا
النائبة صباح جمعة: اجتماع الغردقة يتوصل إلى «خارطة طريق» دستورية
ليبيا
مصر واليونان وقبرص تدعو الحكومة الليبية الجديدة لاعتبار مذكرات التفاهم الموقعة ...
ليبيا
إدارة بايدن تفسر أسباب تمديد حالة الطوارئ بشأن ليبيا
ليبيا
«خارجية الوفاق» ترد على تسجيل مصور بثه ديوان المحاسبة بشأن مصروفات البعثات ...
ليبيا
الهيئة الأوروبية للصحة: على العالم أن يستعد لفرضية أن فيروس «كورونا» سيبقى بيننا
دولى
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«فيراري» تختبر أولى سياراتها الـ«suv»