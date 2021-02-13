«الشيوخ الأميركي» يصوت لصالح الاستماع للشهود ما يطيل أمد محاكمة ترامب

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 13 فبراير 2021, 06:19 مساء
جلسة لمجلس النواب الأميركي. (أرشيفية: الإنترنت)

صوت مجلس الشيوخ الأميركي، السبت، لصالح السماح بالاستماع إلى الشهود في إطار محاكمة الرئيس السابق دونالد ترامب، ما شكل ضربة للجمهوريين الذين كانوا يأملون في تسريع الإجراءات وتبرئته.

وصوت خمسة جمهوريين، إلى جانب جميع الديمقراطيين الخمسين، لصالح الاستماع للشهود، بعدما أشار الديمقراطيون الذين يديرون العملية إلى نيتهم إصدار مذكرة تنص على استدعاء جايمي هيريرا بيوتلر، النائبة التي أفادت عن حصول اتصال بين زعيم الجمهوريين في مجلس النواب كيفن مكارثي والرئيس السابق أثناء الاعتداء على مبنى الكابيتول في 6 يناير، وفق «فرانس برس».

 

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