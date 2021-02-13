إيطاليا: ماريو دراغي يؤدي اليمين رئيسا للحكومة

الخبير المالي ماريو دراغي يؤدي اليمين الدستورية رئيسا للحكومة الإيطالية. 13 فبراير 2021. (الإنترنت)

أدى ماريو دراغي اليمين الدستورية السبت رئيسا للحكومة في إيطاليا عقب أسابيع من أزمة غير مسبوقة في ثالث اقتصادات منطقة اليورو، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وردد دراغي الرئيس السابق للبنك المركزي الأوروبي: «أقسم أن أكون وفيا للجمهورية»، وكان يقف أمام الرئيس سيرجو ماتاريلا في القصر الرئاسي خلال المراسم التي بثها التلفزيون بشكل مباشر.

وسيترأس خبير الاقتصاد البالغ 73 عاما حكومة وحدة وطنية جديدة تحل مكان ائتلاف جوزيبي كونتي، المشكل من يسار وسط والذي انهار قبل شهر، ليقود بلاده لتجاوز التداعيات المدمرة لوباء «كوفيد-19» المعروف بـ«كورونا المستجد».