ماكرون يلتقي قادة منطقة الساحل ويدرس سحب قواته

جنود ماليون يسيرون دورية في محلة دجيني في وسط مالي، 28 فبراير 2020 (فرانس برس)

تعقد فرنسا وحليفاتها الخمس في الساحل الأفريقي الأسبوع المقبل اجتماعا لمناقشة «التمرد الجهادي» في المنطقة التي تمزقها نزاعات، وتبحث باريس عن دعم يتيح لها خفض عديد قواتها فيها.



ويعقد قادة دول الساحل الخمس وهي: بوركينا فاسو وتشاد ومالي وموريتانيا والنيجر في العاصمة التشادية نجامينا بعد غد الإثنين، لقاء سيشارك فيه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عبر الفيديو، حسب وكالة «فرانس برس».



وتأتي القمة التي تستمر يومين، بعد عام على تعزيز فرنسا انتشارها في منطقة الساحل على أمل استعادة الزخم في المعركة التي طال أمدها؛ لكن رغم ما يوصف بأنه نجاحات عسكرية، لا يزال «الجهاديون» يسيطرون على مساحات شاسعة من الأراضي ويشنون هجمات بلا هوادة.



فرنسا تفقد جنودها في دول الساحل

وقتل ستة من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في مالي هذا العام وحده، وخسرت فرنسا خمسة جنود منذ ديسمبر الماضي.



وظهر «المقاتلون الإسلاميون» في منطقة الساحل في شمال مالي أولا في العام 2012، خلال تمرد قام به انفصاليون من الطوارق، لكن طغت عليهم جماعات «جهادية» في وقت لاحق.



وتدخلت فرنسا لدحر المتمردين، لكن «الجهاديين» تفرقوا ونقلوا حملتهم إلى وسط مالي ثم إلى بوركينا فاسو والنيجر. وقتل آلاف الجنود والمدنيين، حسب الأمم المتحدة، بينما فر أكثر من مليوني شخص من منازلهم.



وقال مدير منطقة الساحل في مجموعة الأزمات الدولية جان ايرفيه جيزيكيل للوكالة الفرنسية إن العمل العسكري التقليدي فشل في توجيه ضربة قاضية، و«إن الجهاديين قادرون على إدارة ظهورهم وتجاوز النظام والاستمرار».



ودعا وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان الثلاثاء الماضي إلى تعزيز العمل الدبلوماسي والسياسي والتنموي للاستجابة للوضع.



سحب القوات الفرنسية من دول الساحل

والعام الماضي، زادت فرنسا عديد قوتها في إطار مهمة برخان في منطقة الساحل من 4500 جندي إلى 5100 جندي، وهي خطوة سمحت بتحقيق سلسلة من النجاحات العسكرية الواضحة.



وقتلت القوات الفرنسية زعيم تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي عبدالمالك دروكدال، وكذلك القائد العسكري لجماعة نصرة الإسلام والمسلمين التابعة لـ«القاعدة».



لكنّ الهجمات الأخيرة رفعت أيضا عدد القتلى الفرنسيين في المعارك في مالي إلى 50 شخصا، ما استدعى نقاشا في الداخل الفرنسي حول كلفة مهمة برخان والفائدة منها. وفتح الرئيس إيمانويل ماكرون الشهر الماضي الباب أمام إمكان الانسحاب، ما يشير إلى أن فرنسا قد تعدّل التزامها العسكري.



ورغم الشائعات، من غير المتوقع أن تعلن فرنسا عن أي انسحاب لقواتها خلال اجتماع نجامينا. بدلا من ذلك، ولتخفيف العبء، تأمل فرنسا في الحصول على مزيد من الدعم العسكري من شركائها الأوروبيين من خلال مهمة «تاكوبا» التي تساعد مالي في قتالها ضد «الجهاديين».



أسباب تعثر المهمة ضد «الجهاديين»

وفي 2017، أطلقت مجموعة الدول الخمس قوة قوامها خمسة آلاف عنصر، لكنها لا تزال متعثرة بسبب نقص الأموال وسوء المعدات والتدريب غير الكافي. وأوضح مثال على ذلك هو أن الجنود في بوركينا فاسو غالبا ما يتركون قواعدهم.



وقبل عام تعهدت تشاد التي توصف بأنها تملك أفضل جيش بين الدول الخمس، بإرسال كتيبة إلى نقطة الحدود الثلاثية حيث تلتقي مالي والنيجر وبوركينا؛ لكن الانتشار العسكري لم يحصل بعد.