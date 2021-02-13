«الصحة العالمية»: جميع الفرضيات ما زالت مطروحة لمنشأ «كوفيد-19»

مقر منظمة الصحة العالمية في جنيف. (أرشيفية: الإنترنت)

أكد مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، الجمعة أن «جميع الفرضيات ما زالت مطروحة» فيما يتعلق بمنشأ وباء كوفيد-19.

وفي أعقاب عودة بعثة تحقيق أجرته منظمة الصحة العالمية في مدينة ووهان الصينية، حيث اكتُشف الفيروس للمرة الاولى، قال تيدروس للصحافيين «أثيرت بعض الأسئلة بشأن إن كان تم التخلي عن بعض الفرضيات... أرغب بالتأكيد أن جميع الفرضيات ما زالت مطروحة»، حسب وكالة «فرانس برس».

والأسبوع الماضي، أعلن خبراء منظمة الصحة العالمية أنهم ما زالوا يعارضون استخدام التلقيح ضد فيروس كورونا لتسهيل الرحلات الدولية، وذلك بسبب نقص في اللقاحات، وفق ما جاء في وثيقة رسمية نُشرت الأربعاء.

وأوضح الخبراء «حاليا هناك عدد قليل جداً من اللقاحات المتوافرة والمعاملة التفضيلية للمسافرين الدوليين تتعارض مع مبدأ العدالة»، في وقت يمارس عدد كبير من الدول ضغوطًا قوية لاستخدام جوازات سفر صحية تثبت تلقي المسافر اللقاح،