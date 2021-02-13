«الصحة العالمية»: جميع الفرضيات ما زالت مطروحة لمنشأ «كوفيد-19»

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 13 فبراير 2021, 12:41 صباحا
مقر منظمة الصحة العالمية في جنيف. (أرشيفية: الإنترنت)

أكد مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، الجمعة أن «جميع الفرضيات ما زالت مطروحة» فيما يتعلق بمنشأ وباء كوفيد-19. 

وفي أعقاب عودة بعثة تحقيق أجرته منظمة الصحة العالمية في مدينة ووهان الصينية، حيث اكتُشف الفيروس للمرة الاولى، قال تيدروس للصحافيين «أثيرت بعض الأسئلة بشأن إن كان تم التخلي عن بعض الفرضيات... أرغب بالتأكيد أن جميع الفرضيات ما زالت مطروحة»، حسب وكالة «فرانس برس».

والأسبوع الماضي، أعلن خبراء منظمة الصحة العالمية أنهم ما زالوا يعارضون استخدام التلقيح ضد فيروس كورونا لتسهيل الرحلات الدولية، وذلك بسبب نقص في اللقاحات، وفق ما جاء في وثيقة رسمية نُشرت الأربعاء.

وأوضح الخبراء «حاليا هناك عدد قليل جداً من اللقاحات المتوافرة والمعاملة التفضيلية للمسافرين الدوليين تتعارض مع مبدأ العدالة»، في وقت يمارس عدد كبير من الدول ضغوطًا قوية لاستخدام جوازات سفر صحية تثبت تلقي المسافر اللقاح،

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الهيئة الأوروبية للصحة: على العالم أن يستعد لفرضية أن فيروس «كورونا» سيبقى بيننا
دولى
من يخلف بنسودا؟.. «الجنائية الدولية» تستعد لانتخاب مدع عام جديد
دولى
وفاة المطرب المصري علي حميدة
ثقافة وفن
بايرن ميونخ يتوج بكأس العالم للأندية للمرة الثانية في تاريخه.. ويحقق السداسية
رياضة عالمية
«مركزية» المجالس البلدية تعلن استئناف الحكم بإعادة انتخابات «بلدي طرابلس»
ليبيا
المركز الوطني للأرصاد يحذر من تقلبات جوية حادة شمال ليبيا اعتبارا من الأحد ...
ليبيا
3 تعادلات وفوز وحيد في مباريات اليوم بالدوري الليبي
رياضة محلية
العدد 273 من جريدة «الوسط»: حكومة دبيبة أمام تحدي «الثقة».. ومساعٍ لإطلاق حملة ...
ليبيا
بالصور.. الأهلي المصري يحرز برونزية مونديال الأندية للمرة الثانية في تاريخه
رياضة عالمية
المنفي يصل إلى بنغازي
ليبيا
النويري وحومة يدعوان إلى عقد جلسة منح الثقة لحكومة الوحدة في مدينة تحددها لجنة ...
ليبيا
ديوان المحاسبة: 5 بعثات دبلوماسية ليبية في دولة واحدة و10 ملايين دينار ارتفاعا ...
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

فوائد تناول اللوز يوميا