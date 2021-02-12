هايلي تفكّر في الترشح للانتخابات الرئاسية الأميركية عام 2024

حاكمة ولاية ساوث كارولاينا السابقة وسفيرة الولايات المتحدة السابقة في الأمم المتحدة نيكي هايلي. (فرانس برس)

كشفت مندوبة الولايات المتحدة السابقة لدى الأمم المتحدة، السفيرة نيكي هايلي، أنها تفكّر في الترشح للانتخابات الرئاسية عام 2024، معتبرة أن الرئيس السابق دونالد ترامب لن يكون قادرا على الترشح في الانتخابات الرئاسية القادمة.

وأضافت هايلي في مقابلة مع مجلة «بوليتيكو»، نشرت اليوم الجمعة، نقلت مقتطفات منها «فرانس برس» أنّ الجمهوريين أخطأوا في دعم حملة ترامب لإبطال نتائج الاقتراع الرئاسي الأخير. إلا أنها قالت «شديدة الانزعاج» مما حدث لترامب منذ هزيمته الانتخابية أمام جو بايدن.

وكانت هايلي التي شغلت منصب سفيرة واشنطن في الأمم المتحدة بين 2017 و2018، من بين أشد مؤيدي ترامب الذي يواجه حالياً محاكمة في مجلس الشيوخ لاتهامه بالتحريض على التمرد.

ترامب لن يترشح لمنصب فيدرالي

وأضافت هايلي والتي شغلت أيضا منصب حاكمة ساوث كارولاينا السابقة أن ترامب «لن يترشح لمنصب فيدرالي مرة أخرى»، مستبعدة أن يرشح ترامب نفسه في الانتخابات الرئاسية المقبلة عام 2024 بهدف الثأر. وقالت «لا أعتقد أنه سيكون في الصورة»، مضيفة «لا أعتقد أنه يستطيع، لقد انحدر كثيراً».

وانتقدت هايلي الحزب الجمهوري لدعمه حملة ترامب لإبطال نتائج الانتخابات، والتي أدت إلى اعتداء أنصاره المروع في 6 يناير على مبنى الكابيتول في واشنطن حيث مقر الكونغرس.

وقالت لـ«بوليتيكو»: «علينا الإقرار بأنه خذلنا». لأنه «سار في طريق ما كان عليه أن يسلكه، وما كان علينا اتباعه فيه، وما كان علينا الإصغاء إليه (...) ولا يمكننا ترك ذلك يتكرر».

مؤيدو ترامب بحاجة إلى إعادة تأهيل

وكشفت هايلي لبوليتيكو أنّها تفكّر في الترشح للانتخابات الرئاسية عام 2024، موضحة أنّها لم تتحدث إلى ترامب منذ 6 يناير. ورأت أنّ مؤيدي الرئيس السابق الذين صدّقوا مزاعمه بشأن تزوير الانتخابات والذين يلقون باللائمة على اليسار في اعتداء الكابيتول «بحاجة إلى إعادة تأهيل».

وتأتي هذه التصريحات بينما دخلت محاكمة ترامب في مجلس الشيوخ يومها الرابع وسط استعداد محاميه لدحض الأدلة التي قدّمها فريق الادعاء الديموقراطي حول أنّ اعتداء 6 يناير مثّل تتويجاً لحملة تعمّدها الرئيس السابق لإثارة العنف.

وبحسب «فرانس برس» فإنه في ظل تأثير ترامب الكبير داخل الحزب الجمهوري، يُتوقع ألّا يدينه معظم أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين. بيد أنّ ثمة اهتماما واسع النطاق لمعرفة عدد الأعضاء الذين سيقبلون الأدلة ويصوّتون إلى جانب الديموقراطيين لإدانة الرئيس السابق.