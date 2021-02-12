نافالني أمام القضاء مجددا ودفاعه يطلب تنحي القاضية

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 12 فبراير 2021, 02:06 مساء
أليكسي نافالني خلال مثوله أمام محكمة في موسكو داخل قفص زجاجي، 2 فبراير 2021. (أ ف ب)

مثل المعارض الروسي أليكسي نافالني، مجددًا، الجمعة، أمام المحكمة لاستئناف دعوى التشهير بحقه، بعد عشرة أيام على صدور حكم عليه بالسجن ثلاث سنوات.

وبدأت الجلسة بعيد الساعة «07.00 ت غ» بحضور نافالني. وأفاد مراسل «فرانس برس» بأنه للمناسبة وككل جلسة يحضرها نافالني، تنشر أعداد كبيرة من الشرطة في محيط المبنى. وطلب فريق الدفاع من القاضية التنحي في بداية الجلسة الثانية من المحاكمة.

وقال نافالني من قفص الاتهام متوجها إلى رئيسة المحكمة فيرا أليموفا بأن عليها «أن تأخذ دروسا في القانون». والأسبوع الماضي، وجه المعارض الروسي «كلامًا قاسيًا» للقاضية ووزارة العدل، منتقدًا انحيازهما وخضوعهما للسلطة.

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ويُتهم نافالني بنشر معلومات «كاذبة»، و«مهينة» تتعلق بأحد المحاربين القدامى خلال الحرب العالمية الثانية، دافع الصيف الماضي في مقطع حملة عن استفتاء عزز سلطات فلاديمير بوتين. ووصف المعارض الأفراد الذين ظهروا في الشريط وبينهم هذا المحارب بأنهم «عار على الأمة» و«خونة».

بدأت المحاكمة في 5 فبراير مع شهادة عن بعد لمتهمه ايغنات أرتيومينكو (94 عاما) الذي يعاني من صحة سيئة.

وفي 2 فبراير حكم على نافالني البالغ 44 عامًا، بالسجن لعامين وثمانية أشهر بتهمة انتهاك شروط المراقبة القضائية العائدة إلى 2014. ويتهم بدوره السلطات بالسعي إلى إسكاته بعد أن نجا الصيف الماضي من محاولة تسميم حمَّل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مسؤوليتها.

وأدى توقيف نافالني في 17 يناير فور عودته إلى روسيا بعد أن أمضى فترة نقاهة من خمسة أشهر في ألمانيا، إلى تظاهرات تم قمعها وتوقيف أكثر من عشرة آلاف شخص.

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