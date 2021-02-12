5 قتلى وأكثر من 30 جريحا جراء حادث مروري ضخم في تكساس

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 12 فبراير 2021, 08:18 صباحا
رجال الأنقاذ يقفون إلى موقع الحادث، 11 فبراير 2021، (ا ف ب)

لقي خمسة أشخاص على الأقلّ مصرعهم وأصيب أكثر من 30 آخرين بجروح في حادث مروري ضخم، وقع على طريق سريع في ولاية تكساس الأميركية، اصطدمت فيه نحو 100 سيارة وآلية ببعضها البعض، بحسب ما أفادت السلطات وشهود عيان.

وقال الناطق باسم فرق الإطفاء في مدينة فورت وورث، مايكل دريفدال، إنّ الحادث وقع شمال المدينة أمس الخميس، ونجم على الأرجع عن الجليد الذي غطّى الطريق، حسب وكالة «فرانس برس».

وأضاف أنّ المسعفين انتشلوا جثث خمسة قتلى ونقلوا 36 جريحا إلى مستشفيات المنطقة.

وحذّر دريفدال من أنّ عدد القتلى مرشّح للارتفاع، مشيراً إلى أنّ فرق الإنقاذ تعمل على إخراج ناس احتجزوا داخل سيارتهم.

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