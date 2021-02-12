الولايات المتحدة اشترت 200 مليون جرعة إضافية من لقاحي «فايزر» و«موديرنا»

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 12 فبراير 2021, 01:27 صباحا
الرئيس الأميركي جو بايدن في واشنطن، 4 فبراير . (أ ف ب)

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن الخميس أنّ حكومته أبرمت عقوداً لشراء 200 مليون جرعة إضافية من لقاحي فايزر وموديرنا المضادّين لـ«كوفيد-19» لتعزيز حملة التلقيح الواسعة النطاق التي أطلقتها. 

وقال بايدن خلال زيارة إلى معاهد الصحة الوطنية بالقرب من واشنطن «عصر اليوم وقّعنا عقوداً نهائية لشراء 100 مليون جرعة من لقاح موديرنا و100 مليون جرعة من لقاح فايزر»، حسب وكالة «فرانس برس».

وسجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الــ24 ساعة الماضية 97,309 إصابة جديدة و3,645 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد . ووفقاً للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأميركية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات بالفيروس إلى 27,127,858 إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات 470,110 حالة.
 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

3 تعادلات وفوز وحيد في مباريات اليوم بالدوري الليبي
رياضة محلية
إصابة نيمار تبعده عن مواجهة برشلونة في دوري الأبطال
رياضة عالمية
النويري وحومة يدعوان إلى عقد جلسة منح الثقة لحكومة الوحدة في مدينة تحددها لجنة ...
ليبيا
محاكمة ترامب: الادعاء الديمقراطي يواصل عرض حججه أمام مجلس الشيوخ الخميس
دولى
فتح تحقيق في محاولات ترامب «التأثير» على الانتخابات في جورجيا
دولى
ديوان المحاسبة: 5 بعثات دبلوماسية ليبية في دولة واحدة و10 ملايين دينار ارتفاعا ...
ليبيا
«حرس المنشآت» يعلن إنهاء الإضراب في ميناء الحريقة
ليبيا
النجار يطالب بـ«إجراءات سريعة» لاستيراد لقاح «كورونا»
ليبيا
العكاري: مبيعات النقد الأجنبي تجاوزت 3 مليارات دولار خلال 25 يوم عمل بسعر الصرف ...
ليبيا
خبراء منظمة الصحة يوصون باستخدام لقاح «أسترازينيكا» لمن تجاوز عمره 65 عاما
دولى
الصين: المسبار «تيانوين-1»بات في المدار حول المريخ
دولى
السعودية: اشتعال طائرة مدنية في مطار أبها الدولي بعد هجوم للمتمردين الحوثيين
عربى
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

هل بدائل السكر آمنة؟