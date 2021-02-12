الولايات المتحدة اشترت 200 مليون جرعة إضافية من لقاحي «فايزر» و«موديرنا»

الرئيس الأميركي جو بايدن في واشنطن، 4 فبراير . (أ ف ب)

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن الخميس أنّ حكومته أبرمت عقوداً لشراء 200 مليون جرعة إضافية من لقاحي فايزر وموديرنا المضادّين لـ«كوفيد-19» لتعزيز حملة التلقيح الواسعة النطاق التي أطلقتها.

وقال بايدن خلال زيارة إلى معاهد الصحة الوطنية بالقرب من واشنطن «عصر اليوم وقّعنا عقوداً نهائية لشراء 100 مليون جرعة من لقاح موديرنا و100 مليون جرعة من لقاح فايزر»، حسب وكالة «فرانس برس».

وسجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الــ24 ساعة الماضية 97,309 إصابة جديدة و3,645 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد . ووفقاً للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأميركية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات بالفيروس إلى 27,127,858 إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات 470,110 حالة.

