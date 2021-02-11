واشنطن تدين حجب «بي بي سي» في الصين

مقر هيئة الإذاعة البريطانية (أرشيف: الإنترنت).

دانت الولايات المتّحدة الخميس قرار بكين حجب محطة «بي بي سي وورلد نيوز» في الصين وطالبت السلطات الصينية بتعزيز «حرية الإعلام».

وقال الناطق باسم الخارجية الأميركية نيد برايس «ندين قطعاً قرار جمهورية الصين الشعبية»، مضيفاً «ندعو جمهورية الصين الشعبية وسائر الدول التي تمارس رقابة استبدادية على شعبها لإتاحة الوصول بلا عوائق إلى الإنترنت وحرية الإعلام»، حسب وكالة «فرانس برس».

وفي وقت سابق الخميس، علنت الهيئة الناظمة للإعلام في الصين، أنها قررت حجب بث «بي بي سي وورلد نيوز»، معتبرة أن محتوى قنواتها يشكل «انتهاكا جسيما» للتوجيهات المحددة للوسائل الإعلامية في البلاد.

وجاء في بيان أن الهيئة الرسمية للإشراف على الأفلام والمحطات التلفزيونية والإذاعية اعتبرت أن تقارير «بي بي سي وورلد نيوز» حول الصين تشكّل «انتهاكا جسيما» للتوجيهات المحددة لوسائل الإعلام، بما في ذلك «متطلبات أن تكون الأخبار صادقة ومنصفة»، و«ألا تلحق ضررا بالمصالح القومية للصين».